В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении налета беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.
«На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе №2. По предварительным данным пострадавших нет»,— сообщил господин Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.