Трамп: американские нефтекомпании потратят на Венесуэлу не менее $100 млрд

Президент США Дональд Трамп сказал, что американские нефтяные компании вложат в Венесуэлу не менее $100 млрд из собственных средств. The New York Times со ссылкой на источники пишет, что руководству нефтекомпаний не было известно о планах администрации президента США.

«Наши гигантские нефтяные компании потратят не менее $100 млрд из собственных средств, а не из государственных. Им не нужны государственные деньги. Но им нужна государственная защита»,— сказал Дональд Трамп на встрече с главами крупнейших нефтекомпаний США (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На встрече с президентом США в Белом доме присутствовали главы энергетических компаний Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Последняя — крупнейший частный производитель нефти в Венесуэле, две другие также имеют опыт работы в стране. Гендиректор Exxon Даррен Вудс на встрече сказал, что активы компании в Венесуэле конфисковывались дважды и «для третьего возвращения потребуются довольно существенные изменения». Он указал, что «сегодня инвестировать туда невозможно».