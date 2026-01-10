Движение по трассе М-8 частично восстановлено после снегопада

Движение легковых автомобилей по трассе М-8 в Ярославской области возобновлено, сообщил губернатор Михаил Евраев. Проезд грузового транспорта по-прежнему запрещен из-за большого количества снега на дорогах.

«Главной причиной пробок является именно сложность с заездом большегрузов на переславские горки, они буксуют и перекрывают трассу»,— написал господин Евраев в Telegram-канале.

Как добавил глава региона, для обогрева людей на трассе М-8 развернут мобильный пункт от МЧС, а также пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров». Он призвал жителей региона воздерживаться от поездок на автомобилях или выбирать пути объезда по региональным трассам.

Вечером 9 января Михаил Евраев сообщил, что после снегопада на участке трассы М-8 от 111 до 134 километра возник затор. По его словам, для оказавшихся в заторе автомобилистов был организован подвоз топлива. К месту направляли два снегохода и автобусы для тех, кто решит эвакуироваться. В социальных сетях водители сообщали, что стоят в пробке более восьми часов.