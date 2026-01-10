Макрон обсудил с парламентом Франции отправку войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с лидерами парламентских фракций отправку войск на Украину после завершения конфликта, пишет Le Monde. Как уточняет газета, «никто в целом не выступал против предложенного механизма».

Всего на встрече, которая продолжалась три часа, присутствовали около 30 человек. В их числе представители как парламента, так и правительства.

Как сообщает Le Monde, некоторые участники встречи рассматривали «коалицию желающих» как возможную альтернативу НАТО. При этом часть из них настороженно относится к готовности властей США вмешаться в урегулирование конфликта в случае нарушения прекращения огня. «Макрон говорит, что получил обязательства по гарантиям безопасности от американцев, но я сейчас настороженно отношусь к американскому слову»,— сказал член парламентского комитета по обороне Жан-Луи Тьерио.

Сам Эмманюэль Макрон настаивал на том, что международные силы будут находиться «далеко от фронта». «Мы не будем на передовой, мы там, чтобы контролировать украинскую армию»,— сказал он. Лидер «Непокоренной Франции» (LFI) в Национальном собрании Матильда Пано в свою очередь сказала, что фракция будет требовать мандата ООН на отправку войск на территорию Украины после подписания мирного соглашения. Секретарь Французской коммунистической партии призвал к формированию объединенных сил под эгидой Организации Объединенных Наций.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий. Документ должны согласовать национальные парламенты. The Times писала, что Франция и Британия могут отправить на Украину до 15 тыс. военнослужащих для обслуживания техники, обучения ВСУ и строительства оборонной инфраструктуры.