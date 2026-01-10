В Шереметьево из-за снегопада решили развозить багаж пассажиров по домам

Пассажиров Шереметьево, которые прилетели в терминалы B и C рейсами «Аэрофлота» и «России», попросили покинуть аэропорт без багажа. Руководство аэропорта пообещало доставить чемоданы по домам.

«Пассажиры авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которые не имеют в багаже предметов срочной необходимости и предметы, подлежащие таможенному декларированию, могут выйти из зоны выдачи багажа и покинуть аэропорт. Ваш багаж будет доставлен по Вашему адресу»,— сообщила пресс-служба Шереметьево. Там указали, что для доставки багажа на дом пассажиры должны заполнить форму обратной связи на сайте aeroflot.ru.

Пассажиров остальных авиакомпаний, прибывших в терминал B и C, попросили оставаться в зоне получения багажа. Администрация Шереметьево уточнила, что для ожидающих организована выдача воды и сэндвичей.

Задержка в выдаче багажа произошла из-за снегопада. Пресс-служба Шереметьево поясняла, что из-за большого количества снега техника по перевозке чемоданов от самолетов к терминалам работает медленно.

9 января из-за снегопада в московских аэропортах более 50 рейсов были задержаны, 28 рейсов — отменены. Прибывший в Домодедово самолет из Норильска из-за снега пришлось буксировать тягачом.