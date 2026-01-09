МИД: Россия непричастна к повреждению посольства Катара в Киеве

МИД России назвал ложью сообщения о том, что Москва причастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Причиной повреждения здания ведомство назвало некорректную работу украинской системы ПВО.

«Для Вооруженных сил РФ дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства»,— написано в сообщении МИД России. В нем также указано, что Москва рассматривает Катар в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.

В ночь на 9 января, как заявляло Минобороны, российские войска с использованием ракетного комплекса «Орешник» и беспилотников нанесли удары по территории Украины. Целями стали объекты производства БПЛА и энергетической инфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что один из беспилотников повредил здание посольства Катара.