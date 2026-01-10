Трамп вновь пригрозил ударами по Ирану в ответ на убийство протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не стрелять по протестующим. Он пригрозил, что в ответ «мы тоже начнем стрелять».

«Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся. Это не значит, что нужно высаживать войска, но это значит, что нужно нанести им очень, очень сильный удар по больным местам»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций, которые проходят в десятках городов, выступают за изменение политического строя в стране и прихода к власти наследника шаха — принца Резы Пехлеви. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, убиты 48 человек, в том числе восемь детей. Власти Ирана заявляют, что протестующие убили нескольких силовиков, а также подожгли более 20 мечетей и 10 госучреждений. Тегеран утверждает, что протесты и беспорядки в стране организовали власти США и Израиля.