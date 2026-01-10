Ограничения на прием самолетов в Шереметьево продлили до 10 утра

Московский аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прием прибывающих самолетов на два часа, до 10:00 мск. Они начали действовать в 5:00 мск.

Ограничения на прием самолетов введены из-за «аномальных погодных явлений» в Подмосковье, пояснила пресс-служба Шереметьево. Все рейсы на вылет выполняются «в полном объеме для стабилизации ситуации».

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что из-за ограничений в Шереметьево рейс SU1217 из Самары перенаправлен в Нижний Новгород, SU1869 из Еревана и SU2129 из Антальи — в аэропорт Внуково. Авиакомпания пообещала обеспечить переезд в Шереметьево для пассажиров, которые летят транзитными рейсами.

Ранее из-за снегопада в аэропорту Шереметьево возникли задержки с выдачей багажа. Пассажиры некоторых рейсов сообщали, что время ожидания вещей составляет более семи часов. Клиентам «Аэрофлота» и «России», которые прилетели в терминалы B и C до введения ограничений, рекомендовали покинуть аэропорт без багажа — администрация Шереметьево пообещала доставить его на дом.