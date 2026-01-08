Главные новости за 8 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области утвердили региональную программу обращения с отходами. Документ определяет направления экологического развития региона до 2030 года. Общее финансирование программы составит свыше 245 млрд руб.

В Ростове-на-Дону в 2026 году планируют отремонтировать дороги на 36 улицах общей протяженностью более 35 км. Площадь работ составит почти 500 тыс. кв. м.

В Ростовской области с 10 января начинается конкурсный отбор участников федеральной программы «Земский учитель». В 2026 году 21 педагог сможет получить единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн руб.

В Волгодонске полицейские задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Ущерб составил около 210 тыс. руб. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Хоккейный клуб «Ростов» победил «Ижсталь» со счетом 4:2 в первом домашнем матче 2026 года. Все голы команд были заброшены во втором и третьем периодах.