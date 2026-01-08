На Дону программу «Земский учитель» в 2026 году пополнит 21 педагог

В Ростовской области с 10 января начинается конкурсный отбор участников федеральной программы «Земский учитель». В 2026 году 21 педагог сможет получить единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн руб., сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заявки для участия в программе будут приниматься до 15 апреля. Победители конкурса — учителя, которые переезжают работать в сельские территории или малые города с населением до 50 тыс. человек, — обязуются отработать в этих населенных пунктах пять лет.

Дополнительная региональная мера поддержки в размере 1 млн руб. установлена в 2025 году. Ранее педагоги получали только 1 млн рублей из федеральных средств.

Константин Соловьев