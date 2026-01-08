В Волгодонске задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

В Волгодонске полицейские задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, происшествие случилось ранним утром после новогодней ночи. Злоумышленники разбили стеклянную секцию фасада и проникли в ювелирный магазин, расположенный в торговом центре. Внутри помещения фигуранты разбили витрины и похитили четыре планшетки с серебряными украшениями, после чего скрылись.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний мужчина без судимостей и 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Ущерб составил около 210 тыс. руб. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Константин Соловьев