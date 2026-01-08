ХК «Ростов» победил «Ижсталь» со счетом 4:2 в первом домашнем матче года

Хоккейный клуб «Ростов» победил «Ижсталь» со счетом 4:2 в первом домашнем матче 2026 года. Все голы команд были заброшены во втором и третьем периодах. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Следующий матч «Ростов» проведет 10 января во Дворце спорта. Соперником станет нефтекамский «Торос». Ранее «Ъ-Ростов» писал, что хоккейный клуб «Ростов» планировал сняться с Чемпионата России, сославшись на отсутствие возможности финансирования в 2026 году министерством спорта Ростовской области.

Константин Соловьев