Главные новости к утру 7 января

Лидеры Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня. Об этом сообщает Reuters. Эти гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может состояться разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины»,— сказал господин Макрон.

Нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке ВСУ при помощи беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, после детонации на территории объекта загорелось несколько резервуаров.

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала полностью разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на эксклюзивное партнерство с США с приоритетом продажи тяжелой нефти американским компаниям. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о сотрудничестве с инвестиционной компанией BlackRock и ее главой Ларри Финком для финансирования восстановления экономики Украины после завершения конфликта. «Наше общее видение будущего открывает перед украинским народом грандиозные перспективы… В этом начинании мы сотрудничаем с компанией BlackRock… и уверены, что наш проект станет исключительно важным для будущего Украины»,— сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. «Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти средства будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» — написал он в соцсети Truth Social.

Бразильский игрок российского футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скончался в аэропорту города Ухты в возрасте 32 лет. Это произошло 6 января после того как Фелипе сыграл в полуфинальном матче Кубка России против местной «Ухты». В аэропорту он потерял сознание. Несмотря на оказанную помощь врача команды, медиков аэропорта и скорой помощи спасти его не удалось.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих праздник россиян с Рождеством Христовым. «Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение»,— отметил глава государства в поздравительной телеграмме (цитата по сайту Кремля).