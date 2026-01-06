На нефтебазе в Белгородской области произошел пожар после атаки ВСУ

Нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке ВСУ при помощи беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, после детонации на территории объекта загорелось несколько резервуаров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Специалисты тушат пожар. Информация о последствиях уточняется, написал господин Гладков в Telegram-канале.

6 января Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем в результате падения БПЛА в городе Грайворон. По данным Минобороны, прошлой ночью над Белгородской областью сбили 15 беспилотников.