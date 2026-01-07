Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.
«Эта нефть будет продана по рыночной цене, и эти средства будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» — написал американский президент в соцсети Truth Social.
Господин Трамп добавил, что нефть будет доставлена на американские склады судами и напрямую разгружена на территории США.
Вечером 5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента страны. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что госпожа Родригес нацелена на сотрудничество с США.