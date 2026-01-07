ABC: США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией, Китаем и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала полностью разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на эксклюзивное партнерство с США с приоритетом продажи тяжелой нефти американским компаниям. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По словам сенатора Роджера Уикера, план США строится на контроле венесуэльских нефтяных танкеров, которые сейчас полностью заполнены. Он отметил, что у Каракаса осталось лишь несколько недель до финансового коллапса, если не будет возобновлен экспорт.

«Речь не идет о развертывании войск на местах... Это просто не входит в наши планы»,— сказал он. По его словам, стратегия предполагает военно-морскую блокаду и экономическое давление.

Президент Трамп уже заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти для продажи, а вырученные средства будут находиться под контролем Вашингтона «на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».