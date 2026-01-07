Путин поздравил с Рождеством православных россиян

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих праздник россиян с Рождеством Христовым. «Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение»,— отметил глава государства в поздравительной телеграмме (цитата по сайту Кремля).

Президент высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сплочение общества, сохранение культурного наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи. Он также отметил благотворительную работу религиозных организаций, их помощь нуждающимся, поддержку участников СВО и вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, господин Путин отмечает Рождество в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и их семьями.

Владимир Путин регулярно участвует в церковных службах на Рождество. С 2000 года он четырежды отмечал праздник в Санкт-Петербурге и три раза — в Тверской области.