Бразильский футзалист Алекс Фелипе умер в аэропорту Ухты

Бразильский игрок российского футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скончался в аэропорту города Ухты в возрасте 32 лет.

Как сообщила пресс-служба Суперлиги, это произошло 6 января после того как Фелипе сыграл в полуфинальном матче Кубка России против местной «Ухты». В аэропорту он потерял сознание. Несмотря на оказанную помощь врача команды, медиков аэропорта и скорой помощи спасти его не удалось.

«Мы всегда будем помнить, Алекс. Все сотрудники, игроки и персонал “Норильского никеля” шокированы и опустошены этой невосполнимой утратой»,— говорится в заявлении клуба.

Алекс Фелипе выступал за «Норильский никель» с 2020 года, провел за клуб 223 матча. Вместе с командой он становился победителем и финалистом Кубка России, а также призером чемпионата страны. Ранее бразилец играл за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.