Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может состояться разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Необходимо выстраивать процесс (общения с Владимиром Путиным). В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины»,— сказал господин Макрон телеканалу France 2 (цитата по «РИА Новости»).

19 декабря Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он высказал мнение, что европейцам понадобится найти способ для этого «в ближайшие недели».

Последний раз президент Франции и президент России говорили по телефону 1 июля, это был их первый разговор почти за три года. Тогда господин Макрон призвал господина Путина к прекращению огня на Украине и началу переговоров об окончании конфликта.