Уиткофф: США ведут переговоры с BlackRock об инвестициях в Украину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о сотрудничестве с инвестиционной компанией BlackRock и ее главой Ларри Финком для финансирования восстановления экономики Украины после завершения конфликта.

«Наше общее видение будущего открывает перед украинским народом грандиозные перспективы… В этом начинании мы сотрудничаем с компанией BlackRock… и уверены, что наш проект станет исключительно важным для будущего Украины»,— сказал господин Уиткофф на пресс-конференции саммита «коалиции желающих» в Париже.

В июле прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины с начала года на фоне победы президента США Дональда Трампа и после того, как США «разочаровались» в Украине.