Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о гарантиях для Украины

Лидеры Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) на встрече «коалиции желающих» в Париже (6 января 2026 года)

«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира»,— сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца). По его словам, эти гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

«Надежные гарантии безопасности и обязательства по обеспечению процветания необходимы для установления прочного мира на Украине, и мы продолжим совместную работу в этом направлении»,— написал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

Господин Уиткофф сообщил, что американская и европейская стороны продолжат обсуждения с украинской делегацией сегодня вечером и 7 января. «Мы надеемся добиться еще большей позитивной динамики в ближайшем будущем»,— заключил он.

С американской стороны, помимо Стива Уиткоффа, во встрече в Париже участвовал зять президента США Джаред Кушнер. С европейской — Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.