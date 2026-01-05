Главные новости к утру 5 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что украинские силы атаковали беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина. «Я не верю, что этот удар был нанесен… Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить»,— сказал он.

Ночью 5 января украинский беспилотник врезался в один из этажей строящегося многоквартирного дома в Курске, сообщил глава региона Александр Хинштейн.В момент атаки на объекте никого не было, пострадавших нет. Кромем того, в Ельце после падения БПЛА загорелась промзона, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Венгрия стала единственной из 27 стран-членов Евросоюза, которая не поддержала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о вторжении США в Венесуэлу. В своем заявлении госпожа Каллас сообщила, что ЕС призывает всех участников к спокойствию и сдержанности, «чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса».

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре высказались в поддержку позиции Дании по вопросу контроля США над Гренландией.

Количество людей, погибших при военной операции США в Венесуэле, увеличилось до 80. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника. Среди жертв — мирные жители и сотрудники сил безопасности, рассказал собеседник газеты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически управляют Венесуэлой. По его словам, вице-президент Венесуэлы, исполняющая обязанности главы государства, Делси Родригес сотрудничает с американской стороной.

4 января на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина, заслуженная артистка РСФСР Эмма Минченок. Балерина в разные годы исполняла партии Жизели, принцессы Флорины, Катерины в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева, Марии в «Бахчисарайском фонтане», а также Жемчужины в балете «Конек-Горбунок».