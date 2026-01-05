На 94-м году жизни умерла балерина Эмма Минченок

4 января на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина, заслуженная артистка РСФСР Эмма Минченок. О ее смерти сообщила балетный критик Ольга Федорченко.

«Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую, увидев, не забудешь»,— написала госпожа Федорченко.

Эмма Минченок была артисткой, прошедшей через блокаду Ленинграда. После эвакуации в 1942 году она поступила в Ленинградское хореографическое училище в класс педагога Феи Балабиной и в 1952 году была принята в труппу Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Балерина в разные годы исполняла партии Жизели, принцессы Флорины, Катерины в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева, Марии в «Бахчисарайском фонтане», а также Жемчужины в балете «Конек-Горбунок».