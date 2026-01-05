Трамп: США фактически управляют Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически управляют Венесуэлой. По его словам, вице-президент Венесуэлы исполняющая обязанности главы государства вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сотрудничает с американской стороной.

«Мы контактируем с людьми, только что вступившими в должность. И не спрашивайте меня, кто управляет (Венесуэлой — “Ъ”), потому что я озвучу ответ, который будет очень неоднозначным»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами на борту своего самолета. Он уточнил, что именно США управляют Венесуэлой. Американский президент отметил, что он лично не контактировал с Делси Родригес.

3 января после того, как силы США вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену из страны, верховный суд обязал вице-президента Делси Родригес стать временной главой государства. Судьи не стали объявлять Николаса Мадуро временно отстраненным от должности.