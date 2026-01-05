Главы Финляндии и Норвегии поддержали Данию по вопросу контроля над Гренландией

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре высказались в поддержку позиции Дании по вопросу контроля США над Гренландией.

Поводом для заявлений стало интервью президента США Дональда Трампа журналу The Atlantic, в котором он назвал остров необходимым для обороны страны. Он утверждал, что Гренландия «окружена российскими и китайскими судами».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров является неотъемлемой частью датского королевства, и призвала Вашингтон прекратить угрозы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в соцсети Х выразил полную солидарность с Копенгагеном. Президент Финляндии Александер Стубб также заявил, что решения о судьбе Гренландии могут принимать только сама автономия и Дания.