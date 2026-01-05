Дрон атаковал многоэтажный дом в Курске

Украинский беспилотник врезался в один из этажей строящегося многоквартирного дома в Курске, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По информации господина Хинштейна, дом находится на проспекте Плевицкой. В момент атаки на объекте никого не было, пострадавших нет.

По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 над Россией сбили 41 беспилотник. Больше всего дронов — 14 — было уничтожено над Курской областью. Еще семь беспилотников сбили над Московским регионом, 6 — над Рязанской областью.