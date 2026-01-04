NYT: при операции США в Венесуэле погибли 80 человек

Количество людей, погибших при военной операции США в Венесуэле, увеличилось до 80. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Среди жертв — мирные жители и сотрудники сил безопасности, рассказал собеседник газеты. По его словам, это число может увеличиться.

3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, после чего захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. К 4 января супругов доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. Ранее NYT сообщала о 40 погибших при ударе США по Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что американские военные во время операции убили значительную часть охраны Николаса Мадуро.