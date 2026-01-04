Венгрия не поддержала заявление Каллас о ситуации в Венесуэле

Венгрия стала единственной из 27 стран-членов Евросоюза, которая не поддержала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о вторжении США в Венесуэлу. Информация об этом указана в заявлении на сайте Европейской службы внешних связей.

В своем заявлении Кая Каллас сообщила, что Европейский союз призывает всех участников к спокойствию и сдержанности, «чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса». Евросоюз неоднократно заявлял, что похищенный 3 января Соединенными Штатами президент Венесуэлы Николас Мадуро «не обладает легитимностью демократически избранного президента», сообщила глава евродипломатии.

Евросоюз выступает за «мирный переход к демократии в стране под руководством Венесуэлы, с уважением к ее суверенитету. Право венесуэльского народа определять свое будущее должно быть уважаемо», заявила Кая Каллас.

«ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют собой серьезную угрозу безопасности во всем мире»,— указано в документе. В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы необходимо решать посредством постоянного сотрудничества в полном соответствии с международным правом, принципами территориальной целостности и суверенитета, следует из заявления госпожи Каллас.

3 января США ударили по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На следующий день супругов доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что временное управление Венесуэлой на себя возьмут Соединенные Штаты. Ключевую роль в управлении страной может сыграть госсекретарь США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.