Трамп не верит в удар Украины по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что украинские силы атаковали беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина.

«Я не верю, что этот удар был нанесен… Мы не верим, что это произошло, теперь, когда мы смогли проверить»,— сказал господин Трамп журналистам на борту своего самолета (цитата по AFP).

29 декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не поверило заявлениям российской стороны об атаке. После в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер сбитого БПЛА были переданы представителю военного атташе при посольстве США в Москве.

Подробности об атаке от Минобороны — в материале «Ъ».