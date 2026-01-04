Главные новости за 4 января. Ростов-на-Дону и область

Движение на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области остановилось из-за крупного ДТП с участием фуры на 1042-м км в сторону Краснодара. Государственная компания «Автодор» сообщила о полном перекрытии проезда и рекомендовала водителям объезжать затор через 1038-й км скоростного участка, а также по дорогам через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

Предприниматели Ростовской области платят в 2026 году за патенты на розничную торговлю до семи раз больше, чем год назад, пишет издание «Город N». Федеральная налоговая служба обновила данные на основе региональных законов о потенциально возможном доходе. В Ростове-на-Дону развозная и разносная торговля подорожала сильнее всего. Владельцы автолавок, тонаров, лотков и тележек вносят 63 060 руб. за один объект — это рост в семь раз. В малых городах области коэффициент поменьше: пять-шесть раз.

С 4 января в Ростове-на-Дону в двух районах города произошло аварийное отключение холодной воды, под подачу ресурса попали жилые кварталы у площади 2-й Пятилетки и в Александровке. По данным городского водоканала, аварийные бригады локализовали порывы на уличных сетях и к вечеру рассчитывают восстановить нормальное водоснабжение, ориентировочный срок окончания работ установлен на 17:00.

Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повредил три здания в Ленинском районе. Глава района Юлия Мищук сообщила об инциденте 3 января 2026 года. Все повреждения сосредоточились в переулке Андижанском. Ветер сорвал часть кровли на первом здании. Во дворе частного дома шторм разрушил навес. На фасаде третьего здания пострадали желоба.

Водитель автопоезда Mercedes-Benz 1988 года рождения стал подозреваемым в массовой аварии на 1042-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, пишет «Ъ» со ссылкой на ГУ МВД по региону. Полиция установила, что он ехал по левой полосе, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Audi впереди. Audi отбросило на Renault Logan и Lada Vesta, которые стояли после предыдущего инцидента.