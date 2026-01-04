Два района Ростова остались без воды из-за порывов на сетях 4 января

С 4 января в Ростове-на-Дону в двух районах города произошло аварийное отключение холодной воды, под подачу ресурса попали жилые кварталы у площади 2-й Пятилетки и в Александровке. По данным городского водоканала, аварийные бригады локализовали порывы на уличных сетях и к вечеру рассчитывают восстановить нормальное водоснабжение, ориентировочный срок окончания работ установлен на 17:00.

Авария затронула значительную часть частного сектора и многоквартирной застройки в Александровке: водоснабжение ограничили в пределах улиц Детской и Солидарности, переулков Расковой и Конного, а также улиц Красной Звезды и Ударников и пер. Молочного, формирующих крупный жилой квартал на юго-западной окраине Ростова. В районе площади 2-й Пятилетки, где проходит одна из ключевых магистральных линий водопровода на левобережье Дона, сотрудники предприятия ведут раскопку и замену аварийного участка трубы, из-за чего без воды остались несколько десятков многоквартирных домов и часть социально-бытовой инфраструктуры.

Ресурсоснабжающая организация объясняет очередной порыв износом уличных водопроводных сетей: значительная часть трубопроводов в этих кварталах была проложена более 30 лет назад и работает в условиях повышенной нагрузки в период праздничных выходных, когда суточное потребление воды в жилом секторе традиционно растет. Водоканал перевел дежурные бригады на усиленный режим: предприятия ЖКХ в Ростове в новогодние каникулы работают без снижения интенсивности, поскольку с 1 по 4 января в городе уже фиксировали несколько аварий на водопроводах в разных районах, в том числе в кварталах улиц Шеболдаева, Нансена, Тоннельной и на проспекте Королёва.

Только за первые дни января нынешнего года в Ростове было зарегистрировано несколько крупных коммунальных аварий, которые приводили к отключению холодной воды в десятках многоквартирных домов: речь шла о домах на переулке Рязанском, улице Дранко, проспекте Королёва и в большом квадрате кварталов в районе улиц Шеболдаева, Дальней и Тоннельной.

Станислав Маслаков