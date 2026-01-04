Шторм повредил три здания в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повредил три здания в Ленинском районе. Глава района Юлия Мищук сообщила об инциденте 3 января 2026 года. Все повреждения сосредоточились в переулке Андижанском. Ветер сорвал часть кровли на первом здании. Во дворе частного дома шторм разрушил навес. На фасаде третьего здания пострадали желоба.
Фото: Администрация Ленинского р-на Ростова-на-Дону
Юлия Мищук заверила жителей в быстром ремонте. Коммунальные службы восстановили навес в ближайшие часы после шторма. Рабочие ремонтируют кровлю прямо сейчас, а фасад починят 5 января. Застройщик активно общается с жильцами. Он контролирует все работы на месте. Жители не предъявляют претензий.
Шторм обрушился на Ростов 2–3 января 2026 года. Порывы ветра достигли сильных значений, типичных для зимних циклонных вихрей в южных регионах России. Подобные явления регулярно бьют по Ростовской области: в декабре 2025 года ветер свалил дерево на дом на улице Киргизской, порывы составили 18 м/с. Ростовские синоптики фиксируют циклоны с юго-запада. Они несут ветер до 20–25 м/с зимой. Город усиливает готовность МЧС после новогодних праздников.