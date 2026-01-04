Водитель автопоезда стал вероятным виновником в смертельном ДТП под Ростовом

Водитель автопоезда Mercedes-Benz 1988 года рождения стал подозреваемым в массовой аварии на 1042-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, пишет «Ъ» со ссылкой на ГУ МВД по региону. Полиция установила, что он ехал по левой полосе, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Audi впереди. Audi отбросило на Renault Logan и Lada Vesta, которые стояли после предыдущего инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Ростовской области Фото: Полиция Ростовской области

Подозреваемый спровоцировал цепочку столкновений с пятью легковушками и большегруза. Четыре человека погибли на месте, еще четверо получили травмы и обратились за помощью. МЧС направило 13 сотрудников и четыре единицы техники, пробка у поселка Красный Колос задержала водителей на часы.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, водитель Mercedes проходит по нему как подозреваемый. Начальник ГУ МВД по региону Александр Речицкий прибыл на место, следователи ГСУ ГУ МВД допрашивают его. Прокуратура контролирует расследование.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила о статусе подозреваемого 4 января 2026 года. Обстоятельства уточняют, подозреваемый дал первые показания.

Станислав Маслаков