Патенты на торговлю в Ростовской области подорожали в семь раз

Предприниматели Ростовской области платят в 2026 году за патенты на розничную торговлю до семи раз больше, чем год назад, пишет издание «Город N». Федеральная налоговая служба обновила данные на основе региональных законов о потенциально возможном доходе.

В Ростове-на-Дону развозная и разносная торговля подорожала сильнее всего. Владельцы автолавок, тонаров, лотков и тележек вносят 63 060 руб. за один объект — это рост в семь раз. В малых городах области коэффициент поменьше: пять-шесть раз.

Владельцы магазинов площадью 50 квадратных метров с торговым залом в Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Шахтах и Азовском районе заплатят 147 тыс. руб. за год. Сумма выросла в 4,2 раза по сравнению с 2025 годом. В донской столице за те же "квадраты" внесут 186 тыс. руб. — рост в 1,8 раза. На остальных территориях области патент стоит 111 тыс. руб., подорожал в 3,2 раза.

Киоски и ларьки в торговых центрах тоже ударили по карману своих владельцев и арендаторов. В указанных районах один объект обойдется в 56 100 руб.— в 6,2 раза дороже прошлого года. Десять таких точек потребуют 215 400 руб. рост в 2,4 раза. Ростовчане выигрывают: за десять киосков платят 291 540 руб., всего плюс 1,6%.

Региональные власти повысили базовые показатели потенциального дохода для расчета патентов. Это наполнит бюджет, но бизнес ждет нагрузка, а покупателей — очередной виток роста цен. Патент остается относительно выгодным: ставка 6% от вмененного дохода ниже, чем УСН. Предприниматели сохранят систему, если доход в 2026 году не превысит 15 млн руб. — лимит снизили с 20 млн руб. в 2025 году. Тем не менее, для части бизнеса и такое подорожание может оказаться фатальным на фоне разворачивающегося системного экономического кризиса и падения покупательской способности населения.

Станислав Маслаков