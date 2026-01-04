Фура перекрыла дублер трассы М-4 «Дон» под Ростовом из-за массового ДТП

Движение на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области остановилось из-за крупного ДТП с участием фуры на 1042-м км в сторону Краснодара. Государственная компания «Автодор» сообщила о полном перекрытии проезда и рекомендовала водителям объезжать затор через 1038-й км скоростного участка, а также по дорогам через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным дорожных служб, авария произошла днем на загруженном отрезке магистрали, который традиционно принимает повышенный поток транзитного транспорта на юг. В ДТП участвовала крупнотоннажная фура, которая, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, протаранила несколько легковых автомобилей и заблокировала все полосы движения в направлении Краснодара. На место оперативно прибыли экипажи ГИБДД, бригады скорой помощи и реанимобиль, что указывает на наличие тяжёлых пострадавших, однако официальные сводки о количестве погибших и раненых пока не публикуются.

Телеграм-каналы, отслеживающие обстановку на федеральных трассах, публикуют данные о значительном заторе, который растянулся на несколько километров в южном направлении. Пользователи сообщают о простое в колонне свыше часа и предупреждают о трудностях с проездом спецтехники к месту аварии. Навигационные сервисы фиксируют существенное увеличение времени в пути на участке от Ростова-на-Дону до границы с Краснодарским краем и автоматически предлагают объезд через региональные трассы и городскую сеть Ростова и Новочеркасска.

Дорожники предупреждают, что ликвидация последствий аварии и разбор завала из поврежденных машин может занять несколько часов. Специализированная техника должна поднять и отбуксировать фуру, освободить проезжую часть и восстановить ограждения, а также провести уборку разлива топлива и обломков, что особенно критично на загруженной трассе в предновогодний период. До открытия движения «Автодор» рекомендует водителям заранее планировать маршрут, учитывать задержки на южном направлении и по возможности отложить выезд через проблемный участок М-4 «Дон».

Станислав Маслаков