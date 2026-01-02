Главные новости за 2 января. Ростов-на-Дону и область

Над территорией Ростовской области в ночь на 2 января средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты.

В Ростовской области 128 жителей получили звание «Почетный донор региона». За весь прошлый год количество таких награжденных превысило тысячу человек.

В Ростове-на-Дону несколько районов временно остались без холодного водоснабжения. Аварийные бригады устраняли неполадки в пяти районах города.

В Таганроге администрация города совместно с полицией проведет серию рейдов в период новогодних праздников для выявления нарушений, связанных с продажей и использованием пиротехники.

В Ростовской области количество преступлений снизилось в новогодние праздники. За первые сутки 2026 года в регионе зафиксировали 31 преступление. По данным пресс-службы ГУ МВД России, в первый день 2025 года правоохранители выявили 55 нарушений законодательства.