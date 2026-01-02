В Ростовской области количество преступлений снизилось в новогодние праздники

В Ростовской области за первые сутки 2026 года зафиксировали 31 преступление. По данным пресс-службы ГУ МВД России, в первый день 2025 года правоохранители выявили 55 нарушений законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее значительное сокращение коснулось мошенничества — с 12 до одного случая. Число краж снизилось с 23 до 17. Кроме того, положительная динамика отмечается и в сфере наркопреступлений: количество случаев хранения наркотических веществ сократилось с пяти до одного, также уменьшились показатели по их сбыту.

Константин Соловьев