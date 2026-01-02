Несколько районов Ростова-на-Дону остались без холодного водоснабжения

В Ростове-на-Дону несколько районов временно остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики со ссылкой на «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные бригады устраняют неполадки в пяти районах города. Без воды остались жители переулка Рязанского от Белгородской до 2-го переулка, улицы Дранко от Доломановского до 2-го переулка, домов 42, 43 и 61 по проспекту Королева.

Кроме того, водоснабжение прекращено в квадрате улиц Нансена — Подъездная — Погодина — Шеболдаева и в квадрате Шеболдаева — Дальний — Тоннельная — Павлодарская.

Восстановить подачу воды планируют до 17:00.

Константин Соловьев