Над тремя районами Ростовской области и Таганрогским заливом сбили БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дроны были уничтожены в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива. По предварительной информации, люди не пострадали. Данные о последствиях на земле будут уточняться.

Константин Соловьев

