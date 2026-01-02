Над тремя районами Ростовской области и Таганрогским заливом сбили БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дроны были уничтожены в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива. По предварительной информации, люди не пострадали. Данные о последствиях на земле будут уточняться.

Константин Соловьев