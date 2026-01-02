В Таганроге полиция проведет рейд против продажи фейерверков

В Таганроге администрация города совместно с полицией проведет серию рейдов в период новогодних праздников для выявления нарушений, связанных с продажей и использованием пиротехники. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, несмотря на действующие ограничения, часть жителей продолжает игнорировать запреты. Это создает угрозу безопасности как для нарушителей, так и для окружающих.

За нарушение постановления грозит административная ответственность: для граждан штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Уточняется, что в ходе последнего рейда правоохранители выявили три торговые точки, которые открыто продавали запрещенную пиротехнику. По данным фактам составили протоколы.

Константин Соловьев