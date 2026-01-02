Кейс Долиной, дело экс-мэра Сочи и день рождения Нетребко

Прошедший 2025 год для Краснодарского края был непростым и насыщенным событиями. Многие из них так или иначе нашли свое отражение в редакционных публикациях. Самые читаемые материалы минувшего года — в подборке «Ъ-Кубань».

«Эффект Долиной» и улица Красная

В декабре одной из самых читаемых публикаций стала заметка «"Бабушек" поставили под сомнение», в которой риелторы и юристы рассказали, как кейс Ларисы Долиной отразился на рынке недвижимости Краснодарского края.

История с продажей квартиры российской певицы и соответствующая судебная практика вызвала напряжение среди участников рынка недвижимости, в том числе на Кубани, где некоторые объекты имеют сложную историю. Риелторы сталкиваются с тем, что клиенты опасаются риска последующего оспаривания сделки, особенно если продавец — пожилой человек. Как отмечают юристы, покупатели стали более внимательными и в ряде сделок стали использовать эскроу-механизмы. «Эффект Долиной» не обрушил цены, но усилил юридическую нагрузку на сделки и сделал спрос более селективным: ликвидные квартиры продаются быстрее, а «рисковые» — дольше, отметили эксперты. На сайте и дзен-канале издания материал набрал в общей сложности более 10 тыс. просмотров.

Свыше 10 тыс. просмотров набрала декабрьская фотогалерея «Центр поменял цвета», показывающая как предприниматель Сергей Галицкий во второй раз украсил к Новому году улицу Красную. Александровский бульвар в столице Кубани снова засиял новогодней иллюминацией.

Фотогалерея «Центр поменял цвета» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Световые конструкции установили от Обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска до стадиона «Динамо» Фото: Маргарита Синкевич Первая инсталляция — арки и звезды, напоминающие ледяные скульптуры Фото: Маргарита Синкевич Ледяной коридор растянут на весь квартал Фото: Маргарита Синкевич Звезды меняют цвета Фото: Маргарита Синкевич Второй квартал украшен зеркальными арт-объектами Фото: Маргарита Синкевич Зеркальный бутон Фото: Маргарита Синкевич На газонах установили цветы из зеркал Фото: Маргарита Синкевич Тысячи лампочек светятся над головами прохожих Фото: Маргарита Синкевич Арт-объект в виде раскрывающегося цветка Фото: Маргарита Синкевич Световая фигура медведя Фото: Маргарита Синкевич От улицы Северной начинается инсталляция со множеством гигантских стрекоз Фото: Маргарита Синкевич В этом году лесная инсталляция включает больше светящихся арт-объектов Фото: Маргарита Синкевич Светящиеся фигуры цветов высотой с человека Фото: Маргарита Синкевич На деревьях установили фигуры птиц Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция напротив ТЦ «Галерея» Фото: Маргарита Синкевич В 2025 году монтаж новогодней иллюминации начали в октябре и завершили к 1 декабря Фото: Маргарита Синкевич Под самой большой елкой спрятали статую «Лиды и Шурика» Фото: Маргарита Синкевич Деревья подсвечивают разными цветами Фото: Маргарита Синкевич Вокруг большой елки расположены небольшие Фото: Маргарита Синкевич Большая елка под светящимся покрывалом Фото: Маргарита Синкевич На газонах «разбросали» гигантские елочные игрушки Фото: Маргарита Синкевич Елка из больших елочных шаров Фото: Маргарита Синкевич По расчетам краснодарского инженера-сметчика Романа Сантулшаева, общая стоимость праздничного оформления улицы Красной в прошлом году превысила 228 млн рублей Фото: Маргарита Синкевич Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине зимой превращается в фонтан огней Фото: Маргарита Синкевич На газонах установлены светодиодные «фонтаны» Фото: Маргарита Синкевич Царские ворота (Александровская триумфальная арка) Фото: Маргарита Синкевич Светящаяся узорчатая арка Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция «звездное небо» Фото: Маргарита Синкевич Арт-объект в форме кометы Фото: Маргарита Синкевич Краснодарцы называют Александровский бульвар «бульваром Галицкого» Фото: Маргарита Синкевич Следующая фотография 1 / 30 Световые конструкции установили от Обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска до стадиона «Динамо» Фото: Маргарита Синкевич Первая инсталляция — арки и звезды, напоминающие ледяные скульптуры Фото: Маргарита Синкевич Ледяной коридор растянут на весь квартал Фото: Маргарита Синкевич Звезды меняют цвета Фото: Маргарита Синкевич Второй квартал украшен зеркальными арт-объектами Фото: Маргарита Синкевич Зеркальный бутон Фото: Маргарита Синкевич На газонах установили цветы из зеркал Фото: Маргарита Синкевич Тысячи лампочек светятся над головами прохожих Фото: Маргарита Синкевич Арт-объект в виде раскрывающегося цветка Фото: Маргарита Синкевич Световая фигура медведя Фото: Маргарита Синкевич От улицы Северной начинается инсталляция со множеством гигантских стрекоз Фото: Маргарита Синкевич В этом году лесная инсталляция включает больше светящихся арт-объектов Фото: Маргарита Синкевич Светящиеся фигуры цветов высотой с человека Фото: Маргарита Синкевич На деревьях установили фигуры птиц Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция напротив ТЦ «Галерея» Фото: Маргарита Синкевич В 2025 году монтаж новогодней иллюминации начали в октябре и завершили к 1 декабря Фото: Маргарита Синкевич Под самой большой елкой спрятали статую «Лиды и Шурика» Фото: Маргарита Синкевич Деревья подсвечивают разными цветами Фото: Маргарита Синкевич Вокруг большой елки расположены небольшие Фото: Маргарита Синкевич Большая елка под светящимся покрывалом Фото: Маргарита Синкевич На газонах «разбросали» гигантские елочные игрушки Фото: Маргарита Синкевич Елка из больших елочных шаров Фото: Маргарита Синкевич По расчетам краснодарского инженера-сметчика Романа Сантулшаева, общая стоимость праздничного оформления улицы Красной в прошлом году превысила 228 млн рублей Фото: Маргарита Синкевич Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине зимой превращается в фонтан огней Фото: Маргарита Синкевич На газонах установлены светодиодные «фонтаны» Фото: Маргарита Синкевич Царские ворота (Александровская триумфальная арка) Фото: Маргарита Синкевич Светящаяся узорчатая арка Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция «звездное небо» Фото: Маргарита Синкевич Арт-объект в форме кометы Фото: Маргарита Синкевич Краснодарцы называют Александровский бульвар «бульваром Галицкого» Фото: Маргарита Синкевич Смотреть

Цапковских не забыли

В ноябре наибольший читательский интерес вызвал обзор «Кущевское дело», рассказывающий о том, что стало с основными участниками ОПГ «Цапковские» 15 лет спустя.

В станице Кущевской в ноябре 2010 года произошло одно из самых громких за последние годы преступлений. Были убиты 12 человек. Организованная преступная группировка, возглавляемая Сергеем Цапком, многие годы наводила страх на всю станицу и соседнюю округу. Часть членов банды не участвовала непосредственно в том убийстве, но они были признаны виновными в других преступлениях. На сайте издания статью посмотрели 53 тыс. читателей.

Также, в ноябре среди самых читаемых материалов оказалась новость о том, как один из членов банды Цапков Вячеслав Цеповяз не готов был мириться с продажей его активов за 5,2 млрд рублей. Процедура реализации имущества должника была введена в отношении Вячеслава Цеповяза в 2023 году. Ключевым кредитором должника является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М», которая выкупила требования у предпринимателя Николая Захарова (Гордика), вытекающие из его прав на компенсацию за отнятый бизнес у него бизнес. Имущество Вячеслава Цеповяза, проданное на торгах, включает в себя 93 земельных участка, а также 100% доли в уставном капитале ООО ОПХ «Слава Кубани». В начале года они были приобретены на банкротных торгах компанией ООО «Торговый дом Мельник» за 2,52 млрд руб. Однако должник оспорил эти торги, потребовав признать их и последующий договор купли-продажи недействительными. На дзен-канале «Ъ-Кубань» новость набрала свыше 23 тыс. просмотров.

Активы в пользу государства

В октябре одной из самых читаемых стала новость о том, как у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят конфисковать 77 объектов недвижимости. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы экс-градоначальника курорта, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму на 1,6 млрд руб.

Среди таких активов — 77 объектов недвижимости, расположенные в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Речь идет, в частности, о комплексе складских помещений на улице Энергетиков в станице Елизаветинской в Краснодаре, а также в Ленинградской области в районе деревни Суоранда на Колтушском шоссе, нескольких земельных участках, одном машино-месте и десяти автомобилях, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и пять автомобилей Mercedes. На дзен-канале новость прочитали более 26 тыс. человек.

Махинации и звезды

В сентябре почти 20 тыс. прочтений набрала новость об обвинении в махинациях с активами на Кубани владельца ресторана «Старый Баку». Владельца ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлара Новрузова арестовали в Краснодаре, обвинив в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн руб. с помощью поддельных документов.

Самым популярным материалом стала фотогалерея «Звездой надо быть», посвященная уроженке Кубани, оперной певице Анне Нетребко, которой 18 сентября исполнилось 54 года. Редакция «Ъ-Кубань» вспомнила основные этапы карьеры артистки и знаковые моменты ее биографии. Галерею посмотрели 45 тыс. человек.

Фотогалерея «Звездой надо быть» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я свой день рождения особо не люблю праздновать». Анна Нетребко родилась в 1971 году в семье инженера и геолога. По ее словам, у родителей была обширная коллекция пластинок и магнитофонных записей, и музыка звучала дома постоянно Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский «Чтобы стать настоящей звездой, звездой надо быть, надо иметь талант, голос и, конечно, трудолюбие».

В школьные годы Анна была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края. В 1988 году поступила в музыкальное училище в Ленинграде, а через два года — в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где занималась искусством вокала. Певческий голос — сопрано Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов / купить фото «Когда ты молод и у тебя полно безумной энергии, сцена — это превосходная возможность реализации».

В 1993 году, на четвертом курсе консерватории Анна Нетребко одержала победу во Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки в Смоленске. После этого певицу пригласили в Мариинский театр Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото «Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль — и я другой человек».

В 1995 году Нетребко дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско, где исполняла главную партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила». В 1999–2000 годах участвовала в постановках опер «Свадьба Фигаро», «Идоменей», «Обручение в монастыре» и «Богема» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Я радуюсь от того, как много людей меня любят».

В последующие годы оперная певица выходила на сцену ведущих мировых театров мира, в числе которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера и другие. В 2002 году Нетребко исполнила партию Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир» на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото «Лучший способ побороть депрессию — что-то делать, найти себе занятие».

По контракту с фирмой звукозаписи Deutsche Grammophon в 2003–2004 годах Анна выпустила студийные альбомы Opera Arias и Sempre Libera Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «В драматическом репертуаре у меня появилось гораздо больше возможностей. Сам же голос каким был, таким и остался».

Анна Нетребко выпустила около 30 музыкальных дисков и DVD с исполнением различных произведений Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я не люблю давать вокальные уроки, я не вокальный педагог, не рассказываю, что делаю, как открываю рот, куда легкие дышат и как раздувается моя большая диафрагма».

В 2006 году вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым певица записала третью сольную работу под названием Russian Album. Год спустя вышел четвертый диск, записанный совместно с оперным тенором Роландо Виллазоном Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Критику я не читаю, но иногда какие-то вещи попадаются мне на глаза».

В 2007 году Анна Нетребко стала первой оперной певицей, включенной в список 100 самых влиятельных людей журнала TIME Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Не люблю делать то, чего хотят все — я сразу хочу чего-то другого».

Оперная певица не раз мелькала на киноэкране. В 2004 году появилась в камео в фильме «Дневники принцессы-2: Как стать королевой», а в 2008-м —снялась в австрийско-немецком оперном фильме «Богема» — экранной адаптации одноименной оперы Джакомо Пуччини Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Я никогда не делала ничего такого, за что мне было бы стыдно. Абсолютно».

На конкурсе «Новая волна» Анна Нетребко вместе с Филиппом Киркоровым исполнила песню «Голос», за которую затем оба артиста получили «Золотой граммофон» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев / купить фото «Я люблю свою Родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство».

В 2014 году певица исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м — выступила на закрытии Кубка мира ФИФА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Мир стал ужасным. Я езжу и вижу, что творится».

В январе 2023 года Анна Нетребко попала под санкции Украины. А в марте Нью-Йоркскую Метрополитен-оперу суд обязал выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные годом ранее выступления Анны Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Через голову не перепрыгнешь. Юность не вернешь, да и не нужно».

Без статуса и активов

По итогам августа одной из самых популярных стала новость об аресте в Краснодаре трех участников антикоррупционного процесса по изъятию у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 млрд руб. Их подозревают в мошенничестве с земельными участками. На канале издания в дзене и на сайте новость набрала более 16 тыс. просмотров.

Крымск, нападение льва и открытие аэропорта

В июле наибольший интерес вызвала фотогалерея «Я не верю. Крымска больше нет», которую посмотрели 80 тыс. читателей. В ночь на 7 июля 2012 года в городе Крымске Краснодарского края произошло одно из самых сильных наводнений в истории современной России. Его жертвами, по официальным данным, стали 172 человека. Вода, спустившаяся на спящий город по руслу горной реки, буквально сметала все на своем пути.

В июне 35 тыс. просмотров набрала новость о появлении видео с места нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Ролик был снят очевидцем. На кадрах было видно, как сотрудник парка тащит окровавленного мужчину к автомобилю с надписью «Полиция Тайгана».

Также в июне в число популярных материалов попала новость о подготовке к открытию аэропорта Геленджика. Аэропорт не принимал воздушные суда с 2022 года. Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новость прочитали более 16 тыс. человек.

Ветеран СВО

В мае более 32 тыс. просмотров набрала новость о том, как глава Тимашевского района Андрей Палий получил удостоверение ветерана СВО. Руководитель района и несколько сотрудников администрации неоднократно привлекались командиром военной части для обеспечения специальных задач по обслуживанию войсковой части ВС РФ в период боевых действий.

Радоница — официальный выходной

В апреле читателей больше всего заинтересовала новость о том, как Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Соответствующий закон, принятый депутатами Законодательного собрания региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, праздничный выходной вводится для содействия сохранению традиций духовной культуры жителей края и будет действовать до 2053 года включительно. На сайте материал прочитали более 16 тыс. раз.

Бренд для аккумуляторов

В марте почти 10 тыс. просмотров на ресурсах издания набрала заметка «У "тролля" сел аккумулятор»

Арбитражный суд Крыма при пересмотре дела отказал местному бизнесмену во взыскании 257 млн руб. с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан) за использование бренда KUCH. Узбекский производитель использовал товарный знак при поставках батарей для завода «КамАЗ» в Татарстане. Суд признал, что бизнесмен регистрировал такой товарный знак исключительно для взыскания компенсации с добросовестных участников экономической деятельности. Юристы отмечали, что подобные действия имеют признаки патентного троллинга и, вероятно, повлекут аннулирование прав правообладателя на товарный знак.

Остров в Сочи и базары в Краснодаре

В феврале одним из самых читаемых материалов стала новость о влиянии искусственного острова на стоимость жилья в Сочи. Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков проанализировал возможное влияние проекта на рынок недвижимости курорта. «Главное — понять, на какую аудиторию рассчитан этот остров. Если речь идет о действительно высоком туристическом сегменте и проект привлечет гостей со всего мира, он, скорее всего, сформирует собственный поток и не повлияет напрямую на основной рынок»,— отметил эксперт. Новость посмотрели более 12 тыс. читателей.

Кроме того, 10 тыс. просмотров набрала публикация «Базарный город», подготовленная в рамках спецпроекта «Ъ-Кубань» и посвященная истории рынков Екатеринодара-Краснодара. Рынки в жизни города — это не только и не столько место для торговли, сколько его сердце, пространство, где закладываются культурные и социальные традиции, есть возможность близкого общения лицом к лицу и наблюдений за жизнью современников. По сути, город живет и развивается, пока жив рынок. Редакция рассказала историю Краснодара через историю городских ярмарок и рынков

Жалобы садоводов, новогодние украшения и защита волонтеров

В январе хитами редакции среди читателей стали сразу три материала. Заметка «За добросовестность спросят» набрала более 22 тыс. просмотров. Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в нацпарке Сочи. В конце 80-х годов они были выделены гражданам местными властями, но несколько десятилетий спустя Генпрокуратура добилась аннулирования прав людей на эти земли. Рассмотрев заявление садоводов, КС обязал суды выяснять, насколько добросовестно вели себя землевладельцы, приобретая права на эти участки, и не истекли ли сроки исковой давности.

Также большой читательский интерес вызвала фотогалерея «Огни по центру», об украшении улицы Красной к Новому году. Александровский бульвар (часть улицы Красной) засиял новогодней иллюминацией. Инсталляцию длиною в несколько кварталов подарил жителям и гостям города предприниматель и меценат Сергей Галицкий. Публикация набрала 33 тыс. просмотров.

Фотогалерея Как в Краснодаре украсили к Новому году улицу Красную Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогодняя инсталляция на главной улице Краснодара протянулась от кинотеатра «Аврора» до главной городской площади Фото: Маргарита Синкевич Каждый квартал имеет свое оформление Фото: Маргарита Синкевич Краснодарцы уже прозвали Александровский бульвар «бульваром Сергея Галицкого» Фото: Маргарита Синкевич Фонтан у памятника Святой Екатерины превратился в фонтан огней Фото: Маргарита Синкевич На газонах установили инсталляции в виде небольших фонтанчиков Фото: Маргарита Синкевич Елка из больших новогодних шаров Фото: Маргарита Синкевич По газонам будто рассыпали елочные шары, большинство из которых светятся Фото: Маргарита Синкевич Светильники в виде елочных шаров Фото: Маргарита Синкевич Известную статую «Лида и Шурик» спрятали под новогодней елкой Фото: Маргарита Синкевич Макушка елки утопает в огнях Фото: Маргарита Синкевич Гирлянды расходятся от елки во все стороны, образуя купол Фото: Маргарита Синкевич Один из кварталов будто оказался под метеоритным дождем Фото: Маргарита Синкевич Улицу украшают большие светящиеся стрекозы Фото: Маргарита Синкевич В сквере установили светящиеся цветы в человеческий рост Фото: Маргарита Синкевич Другой квартал украшают светящиеся фигуры волков, лис, зайцев и др. животных, а также узорчатые арки Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция в виде медведя Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция из зеркал Фото: Маргарита Синкевич Один из кварталов превратился в светящийся тоннель Фото: Маргарита Синкевич Оценить преображение улицы Красной спешат тысячи жителей и гостей города, здесь многолюдно даже поздним вечером Фото: Маргарита Синкевич Ближайший к городской администрации квартал украсили арками и звездами, напоминающими ледяные скульптуры Фото: Маргарита Синкевич Следующая фотография 1 / 20 Новогодняя инсталляция на главной улице Краснодара протянулась от кинотеатра «Аврора» до главной городской площади Фото: Маргарита Синкевич Каждый квартал имеет свое оформление Фото: Маргарита Синкевич Краснодарцы уже прозвали Александровский бульвар «бульваром Сергея Галицкого» Фото: Маргарита Синкевич Фонтан у памятника Святой Екатерины превратился в фонтан огней Фото: Маргарита Синкевич На газонах установили инсталляции в виде небольших фонтанчиков Фото: Маргарита Синкевич Елка из больших новогодних шаров Фото: Маргарита Синкевич По газонам будто рассыпали елочные шары, большинство из которых светятся Фото: Маргарита Синкевич Светильники в виде елочных шаров Фото: Маргарита Синкевич Известную статую «Лида и Шурик» спрятали под новогодней елкой Фото: Маргарита Синкевич Макушка елки утопает в огнях Фото: Маргарита Синкевич Гирлянды расходятся от елки во все стороны, образуя купол Фото: Маргарита Синкевич Один из кварталов будто оказался под метеоритным дождем Фото: Маргарита Синкевич Улицу украшают большие светящиеся стрекозы Фото: Маргарита Синкевич В сквере установили светящиеся цветы в человеческий рост Фото: Маргарита Синкевич Другой квартал украшают светящиеся фигуры волков, лис, зайцев и др. животных, а также узорчатые арки Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция в виде медведя Фото: Маргарита Синкевич Инсталляция из зеркал Фото: Маргарита Синкевич Один из кварталов превратился в светящийся тоннель Фото: Маргарита Синкевич Оценить преображение улицы Красной спешат тысячи жителей и гостей города, здесь многолюдно даже поздним вечером Фото: Маргарита Синкевич Ближайший к городской администрации квартал украсили арками и звездами, напоминающими ледяные скульптуры Фото: Маргарита Синкевич Смотреть

Самой читаемой в январе стала новость о том, как глава Росмолодежи Гуров заступился за кубанских волонтеров, набравшая более 66 тыс. просмотров. Григорий Гуров выступил в защиту волонтеров, работающих над ликвидацией последствий мазутного разлива на Черноморском побережье Краснодарского края. В своем Telegram-канале он призвал уважать и ценить их труд, отметив, что они работали без перерыва в новогодние праздники. Ранее Telegram-каналы сообщали о конфликте в волонтерском центре Краснодарского края с участием замминистра образования региона Сергея Урайкина. Чиновник нецензурно выражался в адрес волонтеров. Позже чиновник покинул свой пост, пояснив, что его уход не связан со скандалом в волонтерском центре.

Подготовил Андрей Николаев