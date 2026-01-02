Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кейс Долиной, дело экс-мэра Сочи и день рождения Нетребко

Самые читаемые материалы «Ъ-Кубань» в 2025 году

Прошедший 2025 год для Краснодарского края был непростым и насыщенным событиями. Многие из них так или иначе нашли свое отражение в редакционных публикациях. Самые читаемые материалы минувшего года — в подборке «Ъ-Кубань».

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

«Эффект Долиной» и улица Красная

В декабре одной из самых читаемых публикаций стала заметка «"Бабушек" поставили под сомнение», в которой риелторы и юристы рассказали, как кейс Ларисы Долиной отразился на рынке недвижимости Краснодарского края.

Риелторы и юристы рассказали, как кейс Долиной отразился на рынке недвижимости Кубани

История с продажей квартиры российской певицы и соответствующая судебная практика вызвала напряжение среди участников рынка недвижимости, в том числе на Кубани, где некоторые объекты имеют сложную историю. Риелторы сталкиваются с тем, что клиенты опасаются риска последующего оспаривания сделки, особенно если продавец — пожилой человек. Как отмечают юристы, покупатели стали более внимательными и в ряде сделок стали использовать эскроу-механизмы. «Эффект Долиной» не обрушил цены, но усилил юридическую нагрузку на сделки и сделал спрос более селективным: ликвидные квартиры продаются быстрее, а «рисковые» — дольше, отметили эксперты. На сайте и дзен-канале издания материал набрал в общей сложности более 10 тыс. просмотров.

Свыше 10 тыс. просмотров набрала декабрьская фотогалерея «Центр поменял цвета», показывающая как предприниматель Сергей Галицкий во второй раз украсил к Новому году улицу Красную. Александровский бульвар в столице Кубани снова засиял новогодней иллюминацией.

Фотогалерея

«Центр поменял цвета»

Предыдущая фотография
Световые конструкции установили от Обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска до стадиона «Динамо»

Световые конструкции установили от Обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска до стадиона «Динамо»

Фото: Маргарита Синкевич

Первая инсталляция — арки и звезды, напоминающие ледяные скульптуры

Первая инсталляция — арки и звезды, напоминающие ледяные скульптуры

Фото: Маргарита Синкевич

Ледяной коридор растянут на весь квартал

Ледяной коридор растянут на весь квартал

Фото: Маргарита Синкевич

Звезды меняют цвета

Звезды меняют цвета

Фото: Маргарита Синкевич

Второй квартал украшен зеркальными арт-объектами

Второй квартал украшен зеркальными арт-объектами

Фото: Маргарита Синкевич

Зеркальный бутон

Зеркальный бутон

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установили цветы из зеркал

На газонах установили цветы из зеркал

Фото: Маргарита Синкевич

Тысячи лампочек светятся над головами прохожих

Тысячи лампочек светятся над головами прохожих

Фото: Маргарита Синкевич

Арт-объект в виде раскрывающегося цветка

Арт-объект в виде раскрывающегося цветка

Фото: Маргарита Синкевич

Световая фигура медведя

Световая фигура медведя

Фото: Маргарита Синкевич

От улицы Северной начинается инсталляция со множеством гигантских стрекоз

От улицы Северной начинается инсталляция со множеством гигантских стрекоз

Фото: Маргарита Синкевич

В этом году лесная инсталляция включает больше светящихся арт-объектов

В этом году лесная инсталляция включает больше светящихся арт-объектов

Фото: Маргарита Синкевич

Светящиеся фигуры цветов высотой с человека

Светящиеся фигуры цветов высотой с человека

Фото: Маргарита Синкевич

На деревьях установили фигуры птиц

На деревьях установили фигуры птиц

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция напротив ТЦ «Галерея»

Инсталляция напротив ТЦ «Галерея»

Фото: Маргарита Синкевич

В 2025 году монтаж новогодней иллюминации начали в октябре и завершили к 1 декабря

В 2025 году монтаж новогодней иллюминации начали в октябре и завершили к 1 декабря

Фото: Маргарита Синкевич

Под самой большой елкой спрятали статую «Лиды и Шурика»

Под самой большой елкой спрятали статую «Лиды и Шурика»

Фото: Маргарита Синкевич

Деревья подсвечивают разными цветами

Деревья подсвечивают разными цветами

Фото: Маргарита Синкевич

Вокруг большой елки расположены небольшие

Вокруг большой елки расположены небольшие

Фото: Маргарита Синкевич

Большая елка под светящимся покрывалом

Большая елка под светящимся покрывалом

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах «разбросали» гигантские елочные игрушки

На газонах «разбросали» гигантские елочные игрушки

Фото: Маргарита Синкевич

Елка из больших елочных шаров

Елка из больших елочных шаров

Фото: Маргарита Синкевич

По расчетам краснодарского инженера-сметчика Романа Сантулшаева, общая стоимость праздничного оформления улицы Красной в прошлом году превысила 228 млн рублей

По расчетам краснодарского инженера-сметчика Романа Сантулшаева, общая стоимость праздничного оформления улицы Красной в прошлом году превысила 228 млн рублей

Фото: Маргарита Синкевич

Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине зимой превращается в фонтан огней

Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине зимой превращается в фонтан огней

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установлены светодиодные «фонтаны»

На газонах установлены светодиодные «фонтаны»

Фото: Маргарита Синкевич

Царские ворота (Александровская триумфальная арка)

Царские ворота (Александровская триумфальная арка)

Фото: Маргарита Синкевич

Светящаяся узорчатая арка

Светящаяся узорчатая арка

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция «звездное небо»

Инсталляция «звездное небо»

Фото: Маргарита Синкевич

Арт-объект в форме кометы

Арт-объект в форме кометы

Фото: Маргарита Синкевич

Краснодарцы называют Александровский бульвар «бульваром Галицкого»

Краснодарцы называют Александровский бульвар «бульваром Галицкого»

Фото: Маргарита Синкевич

Следующая фотография
1 / 30

Световые конструкции установили от Обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска до стадиона «Динамо»

Фото: Маргарита Синкевич

Первая инсталляция — арки и звезды, напоминающие ледяные скульптуры

Фото: Маргарита Синкевич

Ледяной коридор растянут на весь квартал

Фото: Маргарита Синкевич

Звезды меняют цвета

Фото: Маргарита Синкевич

Второй квартал украшен зеркальными арт-объектами

Фото: Маргарита Синкевич

Зеркальный бутон

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установили цветы из зеркал

Фото: Маргарита Синкевич

Тысячи лампочек светятся над головами прохожих

Фото: Маргарита Синкевич

Арт-объект в виде раскрывающегося цветка

Фото: Маргарита Синкевич

Световая фигура медведя

Фото: Маргарита Синкевич

От улицы Северной начинается инсталляция со множеством гигантских стрекоз

Фото: Маргарита Синкевич

В этом году лесная инсталляция включает больше светящихся арт-объектов

Фото: Маргарита Синкевич

Светящиеся фигуры цветов высотой с человека

Фото: Маргарита Синкевич

На деревьях установили фигуры птиц

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция напротив ТЦ «Галерея»

Фото: Маргарита Синкевич

В 2025 году монтаж новогодней иллюминации начали в октябре и завершили к 1 декабря

Фото: Маргарита Синкевич

Под самой большой елкой спрятали статую «Лиды и Шурика»

Фото: Маргарита Синкевич

Деревья подсвечивают разными цветами

Фото: Маргарита Синкевич

Вокруг большой елки расположены небольшие

Фото: Маргарита Синкевич

Большая елка под светящимся покрывалом

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах «разбросали» гигантские елочные игрушки

Фото: Маргарита Синкевич

Елка из больших елочных шаров

Фото: Маргарита Синкевич

По расчетам краснодарского инженера-сметчика Романа Сантулшаева, общая стоимость праздничного оформления улицы Красной в прошлом году превысила 228 млн рублей

Фото: Маргарита Синкевич

Фонтан у памятника Святой Великомученице Екатерине зимой превращается в фонтан огней

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установлены светодиодные «фонтаны»

Фото: Маргарита Синкевич

Царские ворота (Александровская триумфальная арка)

Фото: Маргарита Синкевич

Светящаяся узорчатая арка

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция «звездное небо»

Фото: Маргарита Синкевич

Арт-объект в форме кометы

Фото: Маргарита Синкевич

Краснодарцы называют Александровский бульвар «бульваром Галицкого»

Фото: Маргарита Синкевич

Смотреть

Цапковских не забыли

В ноябре наибольший читательский интерес вызвал обзор «Кущевское дело», рассказывающий о том, что стало с основными участниками ОПГ «Цапковские» 15 лет спустя.

Что стало с основными участниками ОПГ «Цапковские» 15 лет спустя

В станице Кущевской в ноябре 2010 года произошло одно из самых громких за последние годы преступлений. Были убиты 12 человек. Организованная преступная группировка, возглавляемая Сергеем Цапком, многие годы наводила страх на всю станицу и соседнюю округу. Часть членов банды не участвовала непосредственно в том убийстве, но они были признаны виновными в других преступлениях. На сайте издания статью посмотрели 53 тыс. читателей.

Также, в ноябре среди самых читаемых материалов оказалась новость о том, как один из членов банды Цапков Вячеслав Цеповяз не готов был мириться с продажей его активов за 5,2 млрд рублей. Процедура реализации имущества должника была введена в отношении Вячеслава Цеповяза в 2023 году. Ключевым кредитором должника является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М», которая выкупила требования у предпринимателя Николая Захарова (Гордика), вытекающие из его прав на компенсацию за отнятый бизнес у него бизнес. Имущество Вячеслава Цеповяза, проданное на торгах, включает в себя 93 земельных участка, а также 100% доли в уставном капитале ООО ОПХ «Слава Кубани». В начале года они были приобретены на банкротных торгах компанией ООО «Торговый дом Мельник» за 2,52 млрд руб. Однако должник оспорил эти торги, потребовав признать их и последующий договор купли-продажи недействительными. На дзен-канале «Ъ-Кубань» новость набрала свыше 23 тыс. просмотров.

Активы в пользу государства

В октябре одной из самых читаемых стала новость о том, как у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят конфисковать 77 объектов недвижимости. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы экс-градоначальника курорта, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму на 1,6 млрд руб.

У экс-мэра Сочи Копайгородского хотят конфисковать 77 объектов недвижимости

Читать далее

Среди таких активов — 77 объектов недвижимости, расположенные в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Речь идет, в частности, о комплексе складских помещений на улице Энергетиков в станице Елизаветинской в Краснодаре, а также в Ленинградской области в районе деревни Суоранда на Колтушском шоссе, нескольких земельных участках, одном машино-месте и десяти автомобилях, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и пять автомобилей Mercedes. На дзен-канале новость прочитали более 26 тыс. человек.

Махинации и звезды

В сентябре почти 20 тыс. прочтений набрала новость об обвинении в махинациях с активами на Кубани владельца ресторана «Старый Баку». Владельца ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлара Новрузова арестовали в Краснодаре, обвинив в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн руб. с помощью поддельных документов.

Самым популярным материалом стала фотогалерея «Звездой надо быть», посвященная уроженке Кубани, оперной певице Анне Нетребко, которой 18 сентября исполнилось 54 года. Редакция «Ъ-Кубань» вспомнила основные этапы карьеры артистки и знаковые моменты ее биографии. Галерею посмотрели 45 тыс. человек.

Фотогалерея

«Звездой надо быть»

Предыдущая фотография
«Я свой день рождения особо не люблю праздновать». Анна Нетребко родилась в 1971 году в семье инженера и геолога. По ее словам, у родителей была обширная коллекция пластинок и магнитофонных записей, и музыка звучала дома постоянно

«Я свой день рождения особо не люблю праздновать». Анна Нетребко родилась в 1971 году в семье инженера и геолога. По ее словам, у родителей была обширная коллекция пластинок и магнитофонных записей, и музыка звучала дома постоянно

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

«Чтобы стать настоящей звездой, звездой надо быть, надо иметь талант, голос и, конечно, трудолюбие».&lt;br> В школьные годы Анна была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края. В 1988 году поступила в музыкальное училище в Ленинграде, а через два года — в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где занималась искусством вокала. Певческий голос — сопрано

«Чтобы стать настоящей звездой, звездой надо быть, надо иметь талант, голос и, конечно, трудолюбие».
В школьные годы Анна была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края. В 1988 году поступила в музыкальное училище в Ленинграде, а через два года — в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где занималась искусством вокала. Певческий голос — сопрано

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

«Когда ты молод и у тебя полно безумной энергии, сцена — это превосходная возможность реализации».&lt;br> В 1993 году, на четвертом курсе консерватории Анна Нетребко одержала победу во Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки в Смоленске. После этого певицу пригласили в Мариинский театр

«Когда ты молод и у тебя полно безумной энергии, сцена — это превосходная возможность реализации».
В 1993 году, на четвертом курсе консерватории Анна Нетребко одержала победу во Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки в Смоленске. После этого певицу пригласили в Мариинский театр

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

«Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль — и я другой человек».&lt;br> В 1995 году Нетребко дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско, где исполняла главную партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила». В 1999–2000 годах участвовала в постановках опер «Свадьба Фигаро», «Идоменей», «Обручение в монастыре» и «Богема»

«Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль — и я другой человек».
В 1995 году Нетребко дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско, где исполняла главную партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила». В 1999–2000 годах участвовала в постановках опер «Свадьба Фигаро», «Идоменей», «Обручение в монастыре» и «Богема»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Я радуюсь от того, как много людей меня любят». &lt;br> В последующие годы оперная певица выходила на сцену ведущих мировых театров мира, в числе которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера и другие. В 2002 году Нетребко исполнила партию Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир» на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке

«Я радуюсь от того, как много людей меня любят».
В последующие годы оперная певица выходила на сцену ведущих мировых театров мира, в числе которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера и другие. В 2002 году Нетребко исполнила партию Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир» на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Лучший способ побороть депрессию — что-то делать, найти себе занятие». &lt;br> По контракту с фирмой звукозаписи Deutsche Grammophon в 2003–2004 годах Анна выпустила студийные альбомы Opera Arias и Sempre Libera

«Лучший способ побороть депрессию — что-то делать, найти себе занятие».
По контракту с фирмой звукозаписи Deutsche Grammophon в 2003–2004 годах Анна выпустила студийные альбомы Opera Arias и Sempre Libera

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В драматическом репертуаре у меня появилось гораздо больше возможностей. Сам же голос каким был, таким и остался».&lt;br> Анна Нетребко выпустила около 30 музыкальных дисков и DVD с исполнением различных произведений

«В драматическом репертуаре у меня появилось гораздо больше возможностей. Сам же голос каким был, таким и остался».
Анна Нетребко выпустила около 30 музыкальных дисков и DVD с исполнением различных произведений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не люблю давать вокальные уроки, я не вокальный педагог, не рассказываю, что делаю, как открываю рот, куда легкие дышат и как раздувается моя большая диафрагма». &lt;br> В 2006 году вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым певица записала третью сольную работу под названием Russian Album. Год спустя вышел четвертый диск, записанный совместно с оперным тенором Роландо Виллазоном

«Я не люблю давать вокальные уроки, я не вокальный педагог, не рассказываю, что делаю, как открываю рот, куда легкие дышат и как раздувается моя большая диафрагма».
В 2006 году вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым певица записала третью сольную работу под названием Russian Album. Год спустя вышел четвертый диск, записанный совместно с оперным тенором Роландо Виллазоном

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Критику я не читаю, но иногда какие-то вещи попадаются мне на глаза». &lt;br> В 2007 году Анна Нетребко стала первой оперной певицей, включенной в список 100 самых влиятельных людей журнала TIME

«Критику я не читаю, но иногда какие-то вещи попадаются мне на глаза».
В 2007 году Анна Нетребко стала первой оперной певицей, включенной в список 100 самых влиятельных людей журнала TIME

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Не люблю делать то, чего хотят все — я сразу хочу чего-то другого».&lt;br> Оперная певица не раз мелькала на киноэкране. В 2004 году появилась в камео в фильме «Дневники принцессы-2: Как стать королевой», а в 2008-м —снялась в австрийско-немецком оперном фильме «Богема» — экранной адаптации одноименной оперы Джакомо Пуччини

«Не люблю делать то, чего хотят все — я сразу хочу чего-то другого».
Оперная певица не раз мелькала на киноэкране. В 2004 году появилась в камео в фильме «Дневники принцессы-2: Как стать королевой», а в 2008-м —снялась в австрийско-немецком оперном фильме «Богема» — экранной адаптации одноименной оперы Джакомо Пуччини

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я никогда не делала ничего такого, за что мне было бы стыдно. Абсолютно».&lt;br> На конкурсе «Новая волна» Анна Нетребко вместе с Филиппом Киркоровым исполнила песню «Голос», за которую затем оба артиста получили «Золотой граммофон»

«Я никогда не делала ничего такого, за что мне было бы стыдно. Абсолютно».
На конкурсе «Новая волна» Анна Нетребко вместе с Филиппом Киркоровым исполнила песню «Голос», за которую затем оба артиста получили «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

«Я люблю свою Родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство».&lt;br> В 2014 году певица исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м — выступила на закрытии Кубка мира ФИФА

«Я люблю свою Родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство».
В 2014 году певица исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м — выступила на закрытии Кубка мира ФИФА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Мир стал ужасным. Я езжу и вижу, что творится». &lt;br> В январе 2023 года Анна Нетребко попала под санкции Украины. А в марте Нью-Йоркскую Метрополитен-оперу суд обязал выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные годом ранее выступления Анны

«Мир стал ужасным. Я езжу и вижу, что творится».
В январе 2023 года Анна Нетребко попала под санкции Украины. А в марте Нью-Йоркскую Метрополитен-оперу суд обязал выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные годом ранее выступления Анны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Через голову не перепрыгнешь. Юность не вернешь, да и не нужно».&lt;br> Журнал Forbes помещал Анну Нетребко на первое место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов России. По данным издания, в 2017 году годовой доход оперной певицы составил 7,5 млн долларов

«Через голову не перепрыгнешь. Юность не вернешь, да и не нужно».
Журнал Forbes помещал Анну Нетребко на первое место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов России. По данным издания, в 2017 году годовой доход оперной певицы составил 7,5 млн долларов

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

«Я свой день рождения особо не люблю праздновать». Анна Нетребко родилась в 1971 году в семье инженера и геолога. По ее словам, у родителей была обширная коллекция пластинок и магнитофонных записей, и музыка звучала дома постоянно

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

«Чтобы стать настоящей звездой, звездой надо быть, надо иметь талант, голос и, конечно, трудолюбие».
В школьные годы Анна была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края. В 1988 году поступила в музыкальное училище в Ленинграде, а через два года — в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где занималась искусством вокала. Певческий голос — сопрано

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

«Когда ты молод и у тебя полно безумной энергии, сцена — это превосходная возможность реализации».
В 1993 году, на четвертом курсе консерватории Анна Нетребко одержала победу во Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки в Смоленске. После этого певицу пригласили в Мариинский театр

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

«Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль — и я другой человек».
В 1995 году Нетребко дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско, где исполняла главную партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила». В 1999–2000 годах участвовала в постановках опер «Свадьба Фигаро», «Идоменей», «Обручение в монастыре» и «Богема»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Я радуюсь от того, как много людей меня любят».
В последующие годы оперная певица выходила на сцену ведущих мировых театров мира, в числе которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера и другие. В 2002 году Нетребко исполнила партию Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир» на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Лучший способ побороть депрессию — что-то делать, найти себе занятие».
По контракту с фирмой звукозаписи Deutsche Grammophon в 2003–2004 годах Анна выпустила студийные альбомы Opera Arias и Sempre Libera

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В драматическом репертуаре у меня появилось гораздо больше возможностей. Сам же голос каким был, таким и остался».
Анна Нетребко выпустила около 30 музыкальных дисков и DVD с исполнением различных произведений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не люблю давать вокальные уроки, я не вокальный педагог, не рассказываю, что делаю, как открываю рот, куда легкие дышат и как раздувается моя большая диафрагма».
В 2006 году вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым певица записала третью сольную работу под названием Russian Album. Год спустя вышел четвертый диск, записанный совместно с оперным тенором Роландо Виллазоном

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Критику я не читаю, но иногда какие-то вещи попадаются мне на глаза».
В 2007 году Анна Нетребко стала первой оперной певицей, включенной в список 100 самых влиятельных людей журнала TIME

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Не люблю делать то, чего хотят все — я сразу хочу чего-то другого».
Оперная певица не раз мелькала на киноэкране. В 2004 году появилась в камео в фильме «Дневники принцессы-2: Как стать королевой», а в 2008-м —снялась в австрийско-немецком оперном фильме «Богема» — экранной адаптации одноименной оперы Джакомо Пуччини

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я никогда не делала ничего такого, за что мне было бы стыдно. Абсолютно».
На конкурсе «Новая волна» Анна Нетребко вместе с Филиппом Киркоровым исполнила песню «Голос», за которую затем оба артиста получили «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

«Я люблю свою Родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство».
В 2014 году певица исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м — выступила на закрытии Кубка мира ФИФА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Мир стал ужасным. Я езжу и вижу, что творится».
В январе 2023 года Анна Нетребко попала под санкции Украины. А в марте Нью-Йоркскую Метрополитен-оперу суд обязал выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные годом ранее выступления Анны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

«Через голову не перепрыгнешь. Юность не вернешь, да и не нужно».
Журнал Forbes помещал Анну Нетребко на первое место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов России. По данным издания, в 2017 году годовой доход оперной певицы составил 7,5 млн долларов

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Смотреть

Без статуса и активов

По итогам августа одной из самых популярных стала новость об аресте в Краснодаре трех участников антикоррупционного процесса по изъятию у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 млрд руб. Их подозревают в мошенничестве с земельными участками. На канале издания в дзене и на сайте новость набрала более 16 тыс. просмотров.

Крымск, нападение льва и открытие аэропорта

В июле наибольший интерес вызвала фотогалерея «Я не верю. Крымска больше нет», которую посмотрели 80 тыс. читателей. В ночь на 7 июля 2012 года в городе Крымске Краснодарского края произошло одно из самых сильных наводнений в истории современной России. Его жертвами, по официальным данным, стали 172 человека. Вода, спустившаяся на спящий город по руслу горной реки, буквально сметала все на своем пути.

Фотогалерея

«Я не верю. Крымска больше нет»

Предыдущая фотография
Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

Фото: mchs.gov.ru

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

После 10 июля начался этап восстановительных работ

После 10 июля начался этап восстановительных работ

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 30

Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

Фото: mchs.gov.ru

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

После 10 июля начался этап восстановительных работ

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Смотреть

В июне 35 тыс. просмотров набрала новость о появлении видео с места нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Ролик был снят очевидцем. На кадрах было видно, как сотрудник парка тащит окровавленного мужчину к автомобилю с надписью «Полиция Тайгана».

Также в июне в число популярных материалов попала новость о подготовке к открытию аэропорта Геленджика. Аэропорт не принимал воздушные суда с 2022 года. Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новость прочитали более 16 тыс. человек.

Ветеран СВО

В мае более 32 тыс. просмотров набрала новость о том, как глава Тимашевского района Андрей Палий получил удостоверение ветерана СВО. Руководитель района и несколько сотрудников администрации неоднократно привлекались командиром военной части для обеспечения специальных задач по обслуживанию войсковой части ВС РФ в период боевых действий.

Власти рассказали, за что Андрей Палий получил удостоверение ветерана СВО

Читать далее

Радоница — официальный выходной

В апреле читателей больше всего заинтересовала новость о том, как Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Соответствующий закон, принятый депутатами Законодательного собрания региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, праздничный выходной вводится для содействия сохранению традиций духовной культуры жителей края и будет действовать до 2053 года включительно. На сайте материал прочитали более 16 тыс. раз.

Бренд для аккумуляторов

В марте почти 10 тыс. просмотров на ресурсах издания набрала заметка «У "тролля" сел аккумулятор»

Суд отказал крымчанину во взыскании 257 млн рублей с завода в Узбекистане

Арбитражный суд Крыма при пересмотре дела отказал местному бизнесмену во взыскании 257 млн руб. с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан) за использование бренда KUCH. Узбекский производитель использовал товарный знак при поставках батарей для завода «КамАЗ» в Татарстане. Суд признал, что бизнесмен регистрировал такой товарный знак исключительно для взыскания компенсации с добросовестных участников экономической деятельности. Юристы отмечали, что подобные действия имеют признаки патентного троллинга и, вероятно, повлекут аннулирование прав правообладателя на товарный знак.

Остров в Сочи и базары в Краснодаре

В феврале одним из самых читаемых материалов стала новость о влиянии искусственного острова на стоимость жилья в Сочи. Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков проанализировал возможное влияние проекта на рынок недвижимости курорта. «Главное — понять, на какую аудиторию рассчитан этот остров. Если речь идет о действительно высоком туристическом сегменте и проект привлечет гостей со всего мира, он, скорее всего, сформирует собственный поток и не повлияет напрямую на основной рынок»,— отметил эксперт. Новость посмотрели более 12 тыс. читателей.

Эксперт: Искусственный остров может повлиять на стоимость жилья в Сочи

Читать далее

Кроме того, 10 тыс. просмотров набрала публикация «Базарный город», подготовленная в рамках спецпроекта «Ъ-Кубань» и посвященная истории рынков Екатеринодара-Краснодара. Рынки в жизни города — это не только и не столько место для торговли, сколько его сердце, пространство, где закладываются культурные и социальные традиции, есть возможность близкого общения лицом к лицу и наблюдений за жизнью современников. По сути, город живет и развивается, пока жив рынок. Редакция рассказала историю Краснодара через историю городских ярмарок и рынков

Жалобы садоводов, новогодние украшения и защита волонтеров

В январе хитами редакции среди читателей стали сразу три материала. Заметка «За добросовестность спросят» набрала более 22 тыс. просмотров. Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в нацпарке Сочи. В конце 80-х годов они были выделены гражданам местными властями, но несколько десятилетий спустя Генпрокуратура добилась аннулирования прав людей на эти земли. Рассмотрев заявление садоводов, КС обязал суды выяснять, насколько добросовестно вели себя землевладельцы, приобретая права на эти участки, и не истекли ли сроки исковой давности.

Также большой читательский интерес вызвала фотогалерея «Огни по центру», об украшении улицы Красной к Новому году. Александровский бульвар (часть улицы Красной) засиял новогодней иллюминацией. Инсталляцию длиною в несколько кварталов подарил жителям и гостям города предприниматель и меценат Сергей Галицкий. Публикация набрала 33 тыс. просмотров.

Фотогалерея

Как в Краснодаре украсили к Новому году улицу Красную

Предыдущая фотография
Новогодняя инсталляция на главной улице Краснодара протянулась от кинотеатра «Аврора» до главной городской площади

Новогодняя инсталляция на главной улице Краснодара протянулась от кинотеатра «Аврора» до главной городской площади

Фото: Маргарита Синкевич

Каждый квартал имеет свое оформление

Каждый квартал имеет свое оформление

Фото: Маргарита Синкевич

Краснодарцы уже прозвали Александровский бульвар «бульваром Сергея Галицкого»

Краснодарцы уже прозвали Александровский бульвар «бульваром Сергея Галицкого»

Фото: Маргарита Синкевич

Фонтан у памятника Святой Екатерины превратился в фонтан огней

Фонтан у памятника Святой Екатерины превратился в фонтан огней

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установили инсталляции в виде небольших фонтанчиков

На газонах установили инсталляции в виде небольших фонтанчиков

Фото: Маргарита Синкевич

Елка из больших новогодних шаров

Елка из больших новогодних шаров

Фото: Маргарита Синкевич

По газонам будто рассыпали елочные шары, большинство из которых светятся

По газонам будто рассыпали елочные шары, большинство из которых светятся

Фото: Маргарита Синкевич

Светильники в виде елочных шаров

Светильники в виде елочных шаров

Фото: Маргарита Синкевич

Известную статую «Лида и Шурик» спрятали под новогодней елкой

Известную статую «Лида и Шурик» спрятали под новогодней елкой

Фото: Маргарита Синкевич

Макушка елки утопает в огнях

Макушка елки утопает в огнях

Фото: Маргарита Синкевич

Гирлянды расходятся от елки во все стороны, образуя купол

Гирлянды расходятся от елки во все стороны, образуя купол

Фото: Маргарита Синкевич

Один из кварталов будто оказался под метеоритным дождем

Один из кварталов будто оказался под метеоритным дождем

Фото: Маргарита Синкевич

Улицу украшают большие светящиеся стрекозы

Улицу украшают большие светящиеся стрекозы

Фото: Маргарита Синкевич

В сквере установили светящиеся цветы в человеческий рост

В сквере установили светящиеся цветы в человеческий рост

Фото: Маргарита Синкевич

Другой квартал украшают светящиеся фигуры волков, лис, зайцев и др. животных, а также узорчатые арки

Другой квартал украшают светящиеся фигуры волков, лис, зайцев и др. животных, а также узорчатые арки

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция в виде медведя

Инсталляция в виде медведя

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция из зеркал

Инсталляция из зеркал

Фото: Маргарита Синкевич

Один из кварталов превратился в светящийся тоннель

Один из кварталов превратился в светящийся тоннель

Фото: Маргарита Синкевич

Оценить преображение улицы Красной спешат тысячи жителей и гостей города, здесь многолюдно даже поздним вечером

Оценить преображение улицы Красной спешат тысячи жителей и гостей города, здесь многолюдно даже поздним вечером

Фото: Маргарита Синкевич

Ближайший к городской администрации квартал украсили арками и звездами, напоминающими ледяные скульптуры

Ближайший к городской администрации квартал украсили арками и звездами, напоминающими ледяные скульптуры

Фото: Маргарита Синкевич

Следующая фотография
1 / 20

Новогодняя инсталляция на главной улице Краснодара протянулась от кинотеатра «Аврора» до главной городской площади

Фото: Маргарита Синкевич

Каждый квартал имеет свое оформление

Фото: Маргарита Синкевич

Краснодарцы уже прозвали Александровский бульвар «бульваром Сергея Галицкого»

Фото: Маргарита Синкевич

Фонтан у памятника Святой Екатерины превратился в фонтан огней

Фото: Маргарита Синкевич

На газонах установили инсталляции в виде небольших фонтанчиков

Фото: Маргарита Синкевич

Елка из больших новогодних шаров

Фото: Маргарита Синкевич

По газонам будто рассыпали елочные шары, большинство из которых светятся

Фото: Маргарита Синкевич

Светильники в виде елочных шаров

Фото: Маргарита Синкевич

Известную статую «Лида и Шурик» спрятали под новогодней елкой

Фото: Маргарита Синкевич

Макушка елки утопает в огнях

Фото: Маргарита Синкевич

Гирлянды расходятся от елки во все стороны, образуя купол

Фото: Маргарита Синкевич

Один из кварталов будто оказался под метеоритным дождем

Фото: Маргарита Синкевич

Улицу украшают большие светящиеся стрекозы

Фото: Маргарита Синкевич

В сквере установили светящиеся цветы в человеческий рост

Фото: Маргарита Синкевич

Другой квартал украшают светящиеся фигуры волков, лис, зайцев и др. животных, а также узорчатые арки

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция в виде медведя

Фото: Маргарита Синкевич

Инсталляция из зеркал

Фото: Маргарита Синкевич

Один из кварталов превратился в светящийся тоннель

Фото: Маргарита Синкевич

Оценить преображение улицы Красной спешат тысячи жителей и гостей города, здесь многолюдно даже поздним вечером

Фото: Маргарита Синкевич

Ближайший к городской администрации квартал украсили арками и звездами, напоминающими ледяные скульптуры

Фото: Маргарита Синкевич

Смотреть

Самой читаемой в январе стала новость о том, как глава Росмолодежи Гуров заступился за кубанских волонтеров, набравшая более 66 тыс. просмотров. Григорий Гуров выступил в защиту волонтеров, работающих над ликвидацией последствий мазутного разлива на Черноморском побережье Краснодарского края. В своем Telegram-канале он призвал уважать и ценить их труд, отметив, что они работали без перерыва в новогодние праздники. Ранее Telegram-каналы сообщали о конфликте в волонтерском центре Краснодарского края с участием замминистра образования региона Сергея Урайкина. Чиновник нецензурно выражался в адрес волонтеров. Позже чиновник покинул свой пост, пояснив, что его уход не связан со скандалом в волонтерском центре.

Глава Росмолодежи Гуров заступился за кубанских волонтеров

Читать далее

Подготовил Андрей Николаев

Новости компаний Все