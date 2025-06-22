Появилось видео с места нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова

РИА Новости опубликовало видео с места нападения льва на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, снятое очевидцем. На кадрах видно, как сотрудник парка тащит окровавленного мужчину к автомобилю с надписью «Полиция Тайгана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящее время Олег Зубков находится в отделении реанимации.

По данным крымского следственного управления СКР, инцидент произошел вечером. Хищник атаковал Олега Зубкова во время кормления, нанеся ему множественные травмы. Мужчина самостоятельно выбрался из закрытого вольера, но затем потерял сознание.

По словам очевидца происшествия, жителя Симферополя Владимира Мироненко, Олег Зубков получил серьезные повреждения в области головы и спины.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Крыму, на берегу Тайганского водохранилища. Строительство парка было начато Олегом Зубковым в 2006 году, а для посетителей он открылся в 2012 году.

Лия Пацан