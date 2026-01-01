Обновление на всех уровнях

В минувшем году главным событием в политической жизни Ростовской области стала победа Юрия Слюсаря на выборах губернатора. Он сменил на этом посту Василия Голубева, который возглавлял регион более 14 лет. Вступив в должность, Юрий Слюсарь обновил команду — назначил новых заместителей и министров. Кроме того, в Ростове-на-Дону произошла смена градоначальника и председателя гордумы, а в регионе — руководителей сразу двух силовых ведомств. О наиболее важных политических событиях и назначениях года — в материале «Ъ-Ростов».



Новый губернатор

Возглавляющий Ростовскую область с ноября 2024 года Юрий Слюсарь (в качестве временно исполняющего обязанности губернатора) в сентябре 2025-го победил на выборах. По данным областной избирательной комиссии, при явке почти 61% за кандидата от «Единой России» отдали голоса 81,25% дончан. Таким образом, свои голоса за господина Слюсаря отдали более 1,5 млн человек.

Юрий Слюсарь уроженец Ростова-на-Дону. Его отец — Борис Слюсарь — был гендиректором (2000-2014) и председателем совета директоров (2014–2015) ОАО «Роствертол». В 1996 году Юрий Слюсарь окончил юридический факультет МГУ. В 2003-м — аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. После окончания юрфака МГУ в 1996 году Юрий Слюсарь работал в коммерческих структурах. С 2003 года по 2009-й — коммерческий директор ОАО «Роствертол». В 2015-м возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Является почетным авиастроителем.

Выборы в этом году проходили с 12 по 14 сентября. В эти дни жители региона также голосовали за новых депутатов. В частности, на дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по Орловскому одномандатному округу №13 победила кандидат «Единой России», председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Кроме того, в регионе прошли выборы в городские думы и иные представительные органы. В итоге, более 78% мандатов в муниципалитетах получили представители «Единой России». Также в гордуму прошли представители КПРФ, ЛДПР и, впервые, партии «Новые люди».

Командный подход

Еще до победы на выборах, Юрий Слюсарь начал проводить кадровые перестановки в донском правительстве. Своим первым заместителем он назначил Александра Скокова, который до этого работал заместителем гендиректора по административному управлению АО «Аэрофлот-Российские авиалинии». Также первым заместителем главы региона стал Алексей Господарев, который много лет работал в органах власти федерального уровня и отвечал за развитие сельского хозяйства, промышленности и энергетики.

В 2025 году состоялись назначения сразу четырех заместителей губернатора Дона. Так, за взаимодействие с военными и таможенниками отмечает Дмитрий Водолацкий, строительства и ЖКХ — Владимир Ревенко, социального развития — Олеся Старжинская, культуры и образования — Андрей Фатеев.

Новым главой представительства правительства Ростовской области при федеральном кабмине назначен Артем Карцев.

Произошла смена ряда донских министров. Так, министерство имущественных отношений возглавил Кирилл Баранчук, здравоохранения — Наири Варданян, спорта — Алексей Обвинцев, сельского хозяйства — Анна Касьяненко, связи — Алексей Копытов, строительства — Сергей Куц, экологии — Алла Кушнарева, региональной политики — Александр Никиточкин, экономического развития — Павел Павлов, ЖКХ — Антонина Пшеничная. Министром по вопросам противодействия коррупции стал Сергей Савенков.

Смена главы Ростова

В марте депутаты гордумы Ростова-на-Дону единогласно проголосовали за избрание на должность главы городской администрации исполняющего обязанности градоначальника Александра Скрябина. До 28 февраля 2025 года господин Скрябин работал первым заместителем губернатора Дона. А в 2017-2018 годах был первым заместителем главы администрации Ростова.

Избрание Александра Скрябина, по словам членов гордумы, было практически предопределено, и для него риск не стать градоначальником «был бы только в случае прямых всеобщих выборов».

Должность главы Ростова-на-Дону освободилась в конце января, когда ее по собственному желанию оставил Алексей Логвиненко, руководивший городом с 2019 года. Накануне отставки господин Скрябин был назначен первым заместителем градоначальника и автоматически принял полномочия врио главы. Позже, в конце октября, господин Логвиненко стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, а в декабре стало известно, что Алексея Логвиненко также подозревают в получении взятки — 13 млн руб.

Еще одно очень важное политическое событие произошло в регионе у 2025 году: председателем городской думы Ростова-на-Дону стала Лидия Новосельцева. Она сменила на этом посту Зинаиду Неярохину, которая возглавляла гордуму с 2014 года, а в 2025-м, как уже упоминалось выше, победила на допвыборах в Заксобрание Дона.

Другие в силовых

Кадровые перестановки произошли и в силовых ведомствах региона. Так, главное управление МВД России по Ростовской области возглавил Александр Речицкий. До этого он руководил ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Предыдущий руководитель ростовского управления Олег Агарков перешел на аналогичную должность в Краснодарский край.



Начальником ГУ ФСИН Ростовской области в 2025 году был назначен Андрей Поляков. На этом посту он сменил Дмитрия Безруких, который подал в отставку летом 2024 года — после захвата заложников в ростовском СИЗО.

Кристина Федичкина