Не стой на пути

Реализация ключевых инфраструктурных проектов Санкт-Петербургской агломерации в 2025 году сопровождалась социальным недовольством. Так, из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали во Фрунзенском районе города предстоит расселить и снести три жилых дома на 102 квартиры, жители которых оспаривают в суде предложенный РЖД размер компенсации за изъятие жилья. Еще не спроектированный второй этап КАД-2 в Ленобласти вызывает опасения экологов из-за возможного ущерба природным памятникам региона. О социальных аспектах мегапроектов — в обзоре «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ, ВСЖМ) — приоритетный проект федерального значения стоимостью более 2 трлн рублей. Общая протяженность новой железной дороги составит 679 км. Время в пути из Москвы в Петербург сократится до 2 часов 15 минут, из Великого Новгорода до Петербурга — до 29 минут. Скорость поездов достигнет 400 км в час.

По словам губернатора Александра Беглова, Санкт-Петербург в полном объеме выполняет свои обязательства по проекту. В конце декабря глава города представил ход нулевого этапа сооружения магистрали вице-премьеру РФ Виталию Савельеву. Как подчеркнул господин Беглов, в настоящее время Северная столица готовит улично-дорожную сеть к появлению ВСМ. В адресную инвестиционную программу (АИП) города внесены необходимые средства на проектирование шести объектов улично-дорожной сети, в том?числе на привокзальную площадь в районе Лиговского проспекта, пробивку Миргородской улицы и продление других. Кроме этого, город прорабатывает меры по обеспечению транспортно-пересадочного узла «Южный» в районе станции метро «Обухово». Там город будет реконструировать еще несколько улиц. В рамках подготовки к строительству ВСМ продолжается обновление Цимбалинского путепровода. Смольный планирует завершить этот проект в 2027 году.

Летом власти города подвели итоги архитектурно-градостроительного конкурса на разработку облика вестибюля станции «Лиговский проспект — 2», победителем которого было выбрано бюро «Студия-17». Участники конкурса тогда отметили, что город выбрал самый нейтральный и простой в исполнении облик вестибюля, а некоторые критики высказывались, что выигравший вариант и вовсе «невзрачный». Проект строительства должен быть разработан в следующем году. Завершение строительства будет синхронизировано с окончанием сооружения терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва, намеченным на 2028 год.

Недоцененное изъятие

Весной 2025 года стало известно, что всего в Петербурге в зону сооружения высокоскоростной железнодорожной магистрали попало 120 квартир: 102 — во Фрузенском районе на Фарфоровском посту и 18 — в Центральном районе у Лиговского проспекта. На Фарфоровском посту изъятию подлежат шесть домов, три из которых получили охранный статус и по планам города будут передвинуты. 53 квартиры в оставшихся домах находятся в частной собственности, в 45 квартирах горожане живут по договору соцнайма, а три жилых секции находятся в общедолевой собственности Санкт-Петербурга и физических лиц.

В конце прошлого года в Петербурге состоялось первое заседание суда по иску РЖД к жительнице Фарфоровского поста Ларисе Смышляевой об изъятии ее квартиры в связи со строительством ВСМ. Собственница не согласна с предложенной в качестве возмещения выплатой в 4,1 млн рублей за жилье площадью 25 кв. м. Кроме госпожи Смышляевой аналогичные иски поданы еще к нескольким собственникам того же дома. По мнению юристов, требования об изъятии квартир для строительства ВСМ будут удовлетворены в любом случае, однако существенным моментом станет размер компенсации за изъятое имущество.

Подготовка к строительству ВСМ ведется и в соседнем с Петербургом регионе. Как рассказал в декабрьском интервью «Ъ Северо-Запад» вице-губернатор Ленинградской области по вопросам транспорта и развития ТЭК Денис Седов, работа правительства 47-го региона также направлена на то, чтобы реализация проекта проходила без ущерба природе, памятникам, дорогам и жителям Ленобласти. Регион разрабатывает предложения по развитию подводящего транспортного сообщения к ВСЖМ, а также по компенсации за использование региональных дорог при строительстве магистрали, по которым пойдет поток стройматериалов.

КАД-2

Весной 2025 года власти Петербурга сообщили, что ГК «Автодор» начала проектирование первого этапа строительства платной магистрали второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2), который пройдет от трассы М-11 до Кузьмолово. Ожидается, что с появлением второго кольца удастся распределить транспортные потоки и разгрузить уже существующую КАД, а также обеспечить скоростное движение транзитного транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Петербурга.

Одновременно с объявлением о начале проектирования КАД-2 на портале Российской общественной инициативы (РОИ) активисты разместили предложение об изменении трассировки дороги. Неравнодушные к окружающей среде граждане выразили беспокойство, что работы по строительству второго кольца могут нанести урон Токсовским озерам, а таже Кавголовскому и Курголовскому озерам и Хепоярви. Помимо водоемов, как считают некоторые граждане, пострадать могут и охраняемые на региональном уровне природные парки «Токсовский», «Токсовские высоты» и экотропы «Еловые холмы», «Малиновая гора».

Кроме этого, еще в позапрошлом году собственники частных жилых домов стали получать отказы Росреестра в регистрации недвижимости в «буферной зоне» предполагаемой трассы.

Осенью этого года Росреестр возобновил регистрацию недвижимости, что власти Ленобласти связали с обращением губернатора 47-го региона Александра Дрозденко к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину летом 2025 года с просьбой отложить реализацию второго этапа кольца, чтобы «сконцентрироваться на более значимых для области дорожных проектах». Впрочем, жители региона в соцсетях расценивали жест губернатора как предвыборную активность. Выборы в Ленинградской области прошли в сентябре 2025 года и завершились уверенной победой господина Дрозденко.

К концу осени прошлого года в правительстве Ленобласти уже не говорили о приостановке второго этапа КАД-2. На встрече с депутатами областного парламента в октябре губернатор Дрозденко назвал сроки: контракт на строительство областной части трассы планируется заключить в этом году, а завершить проектирование — в 2027-м.

Большой Смоленский мост

Под пристальным вниманием общественности ведется строительство новой разводной переправы через Неву стоимостью более 40 млрд рублей — Большого Смоленского моста. Он станет первым разводным мостом через Неву за последние 45 лет. По мосту пройдет трамвайная линия, которая свяжет правый берег Невы со станцией метро «Елизаровская».

В 2025 году на объекте были установлены крылья разводного пролета весом 400 тонн каждое. Гидравлические механизмы для пролета были изготовлены на Обуховском заводе. Губернатор Беглов заявил, что к навигации 2026 года мост будет готов пропускать суда. Рабочее движение планируется открыть в 2027 году. Окончательное завершение проекта намечено на 2028 год.

В зону строительства Большого Смоленского моста также попали существующие здания, которые придется снести. Летом 2025 года демонтажу подвергся небольшой трехэтажный особняк дореволюционной постройки на проспекте Обуховской обороны, 68, лит. А. Девелопер Заза Паскадзе предложил Смольному за свой счет выполнить перенос объекта на несколько метров, чтобы сохранить историческое здание и приспособить его под современное использование, но город не поддержал идею. Градозащитники опасаются, что следующим под снос попадет здание по соседству — бывшая 117-я трудовая школа, где в 1922–1926 годах училась «блокадная муза», поэтесса Ольга Берггольц.

В начале 2025 года КГИОП временно вернул школе охранный статус, но летом ведомство уже не рекомендовало объект к включению в перечень выявленных ОКН. Активисты же считают, что историческая ценность здания неоспорима и планируют доказать это в суде.

Широтная магистраль скоростного движения

Не обошлось без судебного разбирательства и на стройке ШМСД. Осенью прошлого года ООО «Научно-производственное объединение 122 управление монтажных работ» подало иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с просьбой признать недействительным постановление правительства города № 451 с перечнем недвижимости, попадающей под изъятие из-за сооружения ШМСД. НПО принадлежит участок земли, расположенный на улице Седова, 4Д, площадью 459 кв. м со складом 586 кв. м. Под изъятие попадают 377 кв. м земли со зданием. На момент подготовки публикации суд оставил заявление без движения до 29 декабря 2025 года.

Тем временем в середине декабря Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство этапа 4.2.1 Широтной магистрали. Участок протяженностью 4 км в Невском и Красногвардейском районах будет двухуровневым и соединит транспортную развязку на пересечении с Союзным проспектом (в районе Ладожского железнодорожного вокзала) с границей города у улицы Коммуны. Таким образом, к концу прошлого года все этапы мегапроекта были согласованы государственной экспертизой, а глава Петербурга сообщил, что город активно готовит территорию второго-четвертого этапов трассы от Витебской развязки до КАД.

Магистраль призвана стать ключевым элементом транспортного каркаса Петербурга. В рамках сооружения магистрали предусматривается строительство нового моста через Неву (начало намечено на 2026 год), что разгрузит выезды к федеральной трассе Р-21 «Кола» в направлении Мурманска и Архангельска, укрепит связи с Ленинградской областью в рамках агломерации, создаст прямое сообщение восточных районов Петербурга с центром и югом мегаполиса, а через ЗСД — с севером и трассой А-181 «Скандинавия». Общая протяженность магистрали — 32,4 км, 16,7 км из которых пройдут по территории Петербурга, а 15,7 км — в Ленобласти.

По информации вице-губернатора Ленобласти по транспорту и ТЭК Дениса Седова, концессионер областной части ШМСД (пятого и шестого этапов) — ООО «Всеволожская концессионная компания» (ВКК) — подготовил технико-экономическое обоснование. Чиновник не скрывает, что проект «тяжеловат» для бюджета одного такого региона, как Ленобласть, поэтому власти региона вместе с ВКК прорабатывают возможности получения федерального софинансирования. Стоимость областного этапа ШМСД ранее оценивалась в 110 млрд рублей. Концессионное соглашение города на строительство второго-четвертого этапов магистрали подписано с концессионером ООО «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС) на сумму 241 млрд рублей. Планируемый срок завершения всего проекта — 2031 год.

Александра Тен