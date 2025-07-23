Вестибюль обрел облик

Смольный признал победителем архитектурного конкурса на разработку эскизных предложений облика вестибюля станции «Лиговский проспект — 2» компанию «Студия-17». Проект строительства должен быть разработан в следующем году. Завершение строительства будет синхронизировано со окончанием сооружения терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва, намеченным на 2028 год, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Участники конкурса полагают, что город выбрал самый нейтральный облик вестибюля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскизное предложение облика вестибюля станции «Лиговский проспект - 2» архитектурного бюро «СТУДИЯ-17» - победитель открытого архитектурного конкурса. Фото: АБ «СТУДИЯ-17» Эскизное предложение архитектурного бюро «ХВОЯ» Фото: АБ «ХВОЯ» Эскизное предложение архитектурного бюро «А. Лен» Фото: АБ «А. Лен» Эскизное предложение архитектурного бюро «Архитектурная мастерская М. Атаянца» Фото: АБ «Архитектурная мастерская М. Атаянца» Эскизное предложение архитектурного бюро «АМ Б2» Фото: АБ «АМ Б2» Эскизное предложение архитектурного бюро «СЛОИ АРКИТЕКТС РУС» Фото: АБ «СЛОИ АРКИТЕКТС РУС» Эскизное предложение архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнеры» Фото: АБ «Евгений Герасимов и партнеры» Следующая фотография 1 / 7 Эскизное предложение облика вестибюля станции «Лиговский проспект - 2» архитектурного бюро «СТУДИЯ-17» - победитель открытого архитектурного конкурса. Фото: АБ «СТУДИЯ-17» Эскизное предложение архитектурного бюро «ХВОЯ» Фото: АБ «ХВОЯ» Эскизное предложение архитектурного бюро «А. Лен» Фото: АБ «А. Лен» Эскизное предложение архитектурного бюро «Архитектурная мастерская М. Атаянца» Фото: АБ «Архитектурная мастерская М. Атаянца» Эскизное предложение архитектурного бюро «АМ Б2» Фото: АБ «АМ Б2» Эскизное предложение архитектурного бюро «СЛОИ АРКИТЕКТС РУС» Фото: АБ «СЛОИ АРКИТЕКТС РУС» Эскизное предложение архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнеры» Фото: АБ «Евгений Герасимов и партнеры»

Итоги конкурса подвели 22 июля. Журналисты и участники конкурса ждали объявления результатов два часа. В итоге председатель жюри конкурса — вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко — объявил трех номинантов. Третье место было присвоено концепции, предложенной студией «А.Лен» Сергея Орешкина, второе — архитектурному бюро «Слои Арктитектс Рус» Алексея Залезина. Диплом победителя вице-губернатор Линченко, вручил основателю «Студии-17» Святославу Гайковичу. Господин Линченко объяснил, что проектировщик объекта, дочерняя структура АО «Метрострой Северной столицы» (МССС), ООО «Метропроект» выкупит авторские права на архитектурный облик, разработанный победителем.

Объясняя выбор лучшего облика, господин Линченко отметил, что главным критерием в пользу победителя было соответствие работы ограничениям строительства в историческом центре в рамках 820-го закона, требованиям по сооружению высокоскоростной магистрали, сложности и выполнимости предлагаемой концепции в ходе будущего строительства.

По условиям конкурса участник, занявший третье место, получит премию в размере 1,23 млн рублей, премия за второе место составит 1,845 млн, а за первое — 2,46 млн.

Конкурс стартовал 24 марта 2025 года. Он проводился по заказу городского комитета по строительству и АО «МССС». С 12 по 18 июля работы конкурсантов были представлены на общедоступной выставке в Доме архитектора. За звание победителя конкурса, помимо упомянутых компаний, боролись архитектурные бюро: «Евгений Герасимов и партнеры», «Интерколомниум» Евгения Подгорного, АБ «Хвоя» Георгия Снежкина, «Архитектурная мастерская М. Атаянца», «АМ Б2» Феликса Буянова. В состав жюри вошли первый заместитель председателя КГА — главный архитектор города Павел Соколов, председатель КГА Юлия Киселева, председатель КГИОП Алексей Михайлов, руководитель управления проектными работами АО «Метрострой Северной столицы» Станислав Голубев, известные архитекторы Михаил Мамошин, Владимир Григорьев и другие.

Административный корпус вестибюля станции «Лиговский проспект — 2» планируется разместить по адресу Лиговский проспект, 52, лит. К. Новый выход станции Красносельско-Калининской линии метрополитена сформирует въездную зону нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва — Санкт-Петербург. Вестибюль станции «Лиговский проспект — 2» будет соединен подземным пешеходным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект — 1», а также интегрирован с проектируемым вокзалом ВСЖМ-1. Выходы из вестибюля предполагаются в терминал ВСЖМ-1 и административный корпус на Лиговском проспекте.

Архитектурно-градостроительный облик терминала ВСЖМ, который планируется на территории бывших складов купцов Кокоревых, принципиально одобрен на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга в августе 2024 года. При рассмотрении проекта члены Градсовета выступили с предложением провести архитектурный конкурс на эскиз фасада административного корпуса, так как речь идет о наземном входе в вестибюль станции метро в центральной исторической локации города.

Строить станцию будут на месте нынешнего бизнес-центра, который предполагается снести. Здание находится в собственности ООО «Аванта» Марины Гордейчук. Как уже сообщал «Ъ-СПб», юристы называли шансы на оспаривание изъятия объекта под нужды ВСМ малоперспективными.

Архитекторы же, напротив, отмечали, что конкурс предоставит широкое поле для творчества и, возможно, станет возможностью «восстановить архитектурную справедливость», если на месте старого советского здания появится что-то более соответствующее окружающей исторической застройке.

Основатель «Студии-17» Святослав Гайкович сказал «Ъ-СПб», что рассчитывает не только на выкуп авторских прав на архитектурный облик, предложенный его бюро, но и на участие компании в проектировании объекта. Участвующие в конкурсе и прошедшие в финал архитекторы Феликс Буянов и Евгений Подгорнов высказали мнение, что город выбрал наиболее нейтральную по архитектуре концепцию. Господин Подгорнов считает, что в итоге проектирования изначальный облик победившей концепции может претерпеть сильные изменения, тогда как господин Буянов считает, что внешний вид вестибюля от «Студии 17» более или менее сохранится.

Александра Тен