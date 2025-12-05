«Вопрос платных парковок в Кудрово и Мурино уже назрел»

Представляя кандидатуру Дениса Седова на должность вице-губернатора Ленинградской области по вопросам транспорта и ТЭК, губернатор Александр Дрозденко отметил, что депутаты областного парламента стали хвалить дороги в регионе и даже предлагают взять на баланс Ленобласти муниципальные дороги. «Тогда я понял, что дорожный комитет (который ранее возглавлял Седов) работает неплохо»,— отметил глава региона. Сам вице-губернатор считает, что в дорожной отрасли нельзя быть удовлетворенным результатом, и осторожно говорит о своих первоочередных задачах на новом посту.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Ленинградской области Денис Седов

— С чего планируете начать работу в новой должности?

— Начинать необходимо с постановки задач, а для этого нужно разобраться в проблемных вопросах — их много. Например, меня самого как жителя Ленинградской области волнует систематическое отключение электричества. Из множества таких с виду маленьких вопросов (хотя для жителей они самые важные) и будет состоять постановка задач. Но для этого сначала надо проанализировать, где у нас слабые места и с чего начать. Хотя на самом деле в Ленобласти с постановкой задач все просто: основные вопросы и направления у нас «нарезает» губернатор, который разбирается во всем — от ЖКХ до борщевика.

— Как сами оцениваете результаты работы возглавляемого вами ранее дорожного комитета, в частности, по реорганизации дорожного хозяйства?

— Работой недоволен, потому что реорганизация еще не закончилась. И вообще быть довольным результатами в дорожной отрасли, наверное, невозможно, потому что вечных дорог не бывает. Работы — непочатый край, и ее, как говорит наш губернатор, меньше не будет.

— Есть ли движение по ключевым инфраструктурным проектам агломерации? Например, решение по трассировке второго этапа КАД-2?

— К сожалению, не расскажу ничего нового. Мы полномасштабно взаимодействуем с ГК «Автодор». По предварительным решениям, первый этап дойдет до Кузьмолово, и сейчас работа будет вестись над проектированием трассировки. Когда проектная организация представит проектные решения или хотя бы предложит «Автодору» четкую трассировку, появится хоть какая-то ясность.

— А как вы к относитесь к тому, что КАД-2 будет, скорее всего, полностью платной трассой?

— Платные дороги — это наша сегодняшняя реальность. Мы все пользуемся ЗСД — разве кому-то от этого плохо? Многие не обращают внимание на стоимость проезда по ЗСД, а на самом деле цена там крепкая получается. Но мы трассой пользуемся и довольны. Посмотрите на поток транспорта и представьте, если бы весь поток с КАДа и ЗСД пошел у нас сейчас в город. На велосипеды бы пришлось пересаживаться, все бы стояло. Процесс автомобилизации России неизбежен, и жизнь идет вперед. Сегодня у нас развиваются все сферы деятельности: промышленность, бизнес, автомобилизация. И это не остановить.

— Платные парковки в Ленобласти, значит, тоже могут появиться?

— Знаете, платные парковки — это не бедствие. На самом деле жители, возле чьих домов появляются организованные парковочные пространства, будут только в выигрыше. У них есть льготы, а люди, которые приезжают и оставляют машины на время, платят за эту услугу. Разве это плохо? Сейчас в Ленобласти уже есть города, где поток туристов настолько огромен, что из-за припаркованных машин в их исторических центрах туристам тяжело осматривать достопримечательности. Это, например, Выборг и Гатчина. А в таких локациях, как Мурино и Кудрово, вопрос платных парковок уже назрел. Там пожарная машина не может проехать к домам. Все эти вопросы необходимо дорабатывать и всерьез заниматься организацией парковочных пространств. Но решения должны приниматься только исходя из комфорта жителей.

— Какие работы сейчас ведет концессионер областной части ШМСД?

— Всеволожская концессионная компания (ВКК) подготовила технико-экономическое обоснование. Вместе с концессионерами мы прорабатываем возможности получения федерального софинансирования на этот проект: он тяжеловат для бюджета одного такого региона, как Ленинградская область. Здесь нужна консолидация многих ресурсов: бюджетных казначейских кредитов, может быть, еще каких-то инструментов. Над их поиском мы сейчас плотно работаем и, я думаю, придумаем какое-то решение, потому что ШМСД действительно очень нужен и Петербургу, и Ленобласти.

— Не могу не спросить про ход реализации мегапроекта ВСЖМ Москва — Санкт-Петербург. Какая работа ведется здесь?

— Конечно, очень хочется ехать до Москвы не четыре часа, а два. Наши жители сегодня активно пользуются «Сапсаном» — на него не купить билетов. Поэтому этот, как вы правильно сказали, мегапроект должен быть выполнен, и мы все должны ему помогать. Но работа правительства Ленинградской области направлена на то, чтобы реализация проекта проходила без ущерба нашей природе, памятникам, дорогам и жителям. Мы разрабатываем предложения по развитию подводящего транспортного сообщения к ВСЖМ, а также по компенсации за использование региональных дорог при строительстве магистрали, по которым пойдет поток стройматериалов для ВСЖМ. Обследования дорог уже идут полным ходом. Разработка плана используемых дорог при сооружении ВСЖМ — важный этап, так как необходимо подготовить сеть дорог, предназначенных для обеспечения строительства.

— Выполнение ключевых инфраструктурных проектов требует эффективного взаимодействия внутри агломерации. Как складывается работа по развитию совместной транспортной системы с ближайшим соседом Ленобласти, есть ли узкие места?

— Узких мест нет, взаимодействие налажено, сейчас наша задача — еще больше развивать его. Команда коллег из Санкт-Петербурга работает слаженно, они идут нам навстречу во многих вопросах. Великолепный пример — совместный проект по ремонту дорог к СНТ, который Санкт-Петербург софинансирует. Данный проект реализуется уже не первый год. И мы хотим расширять эту историю, потому что огороды и дачи петербуржцев находятся в Ленобласти и многие из горожан в последнее время остаются жить в СНТ. Частенько они уже не хотят возвращаться в город, даже если работают там. Им нравится после работы возвращаться в область — в свою тихую заводь, где можно послушать пение птиц и подышать свежим воздухом. Поэтому, естественно, мы и дальше будем расширять совместные с городом программы по развитию СНТ. И, конечно, продолжится работа по развитию совместной дорожной транспортной инфраструктуры.

— Каких результатов удалось достичь на подшефных территориях?

— В Енакиево мы работаем с 2022 года, и к настоящему времени значительная часть дорог там восстановлена. Мы построили асфальтобетонный завод и практически сформировали на месте уже целый кластер собственного дорожного производства. Кроме этого, активно работают бригады по восстановлению энергетической системы Енакиево. К сожалению, водопропускная система, например, сформирована там еще с советских времен, с тех пор она ни разу не ремонтировалась, и 70–80% воды, поступающей в жилые дома, не доходит до потребителя. Восстановление главных энергоснабжающих систем — то, над чем сегодня ведется основная работа.

— Чего ждете от нового года: в профессиональном и личном плане?

— Очень хочется, чтобы в 2026 году закончилась СВО, потому что потом предстоит еще долгая работа над восстановлением и территорий, и умов покалеченных людей на этих территориях, и работа с новыми поколениями, которые воспитались в это время. А остальные цели и задачи будут подчинены общей идее, и выполнять их мы будем — используя все доступные возможности.

Александра Тен