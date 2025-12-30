Казьминский молкомбинат запустил фабрику готовой еды

Мэр Невинномысска Михаил Миненков объявил в своих социальных сетях о запуске нового цеха на Казьминском молочном комбинате. Предприятие вложило 200 млн руб. в высокотехнологичную «Фабрику готовой еды». Проект создал 32 рабочих места для местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова

Комбинат работает как первый резидент ТОСЭР «Невинномысск» с марта 2018 года. Инвесторы построили завод с нуля за девять месяцев. Они потратили 750 млн руб. на объект мощностью 50 тонн молока за смену. Сегодня завод перерабатывает 150–160 тонн сырого молока ежедневно. Он производит свыше 80 видов натуральной продукции под брендом «Молочная легенда».

Новый цех отвечает спросу на удобную еду. Люди хотят качественные блюда без потери времени и пользы для здоровья. Конкуренция на рынке безопасной готовой продукции пока низкая. Фабрика выпускает блинчики с начинками и без них, жареные сырники с добавками, классическую творожную запеканку и домашние оладьи. В 2026 году компания добавит сэндвичи, роллы и вторые блюда.

Комбинат ранее уже расширялся. В 2023 году ввели линию розлива на 3 тыс. бутылок в час. Она выпускает кефир и йогурты в форматах от 270 г до 1,4 л. Предприятие контролирует цикл от ферм до готовых изделий. Оно использует голландское оборудование и свои лаборатории. В 2022 году добавили топленое молоко и ряженку по ГОСТ.

В марте 2025 года отметили семилетие завода. Тогда анонсировали «Готовую еду» как новую площадку. В ноябре 2025 года цех заработал на полную мощность. Это укрепит позиции бренда от Москвы до Урала.

Станислав Маслаков