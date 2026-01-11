Законодательный итог

Законодательное собрание Санкт-Петербурга завершило календарный год и ушло на праздничные каникулы. Минувший год запомнился принятием важных для Северной столицы, влияющих на горожан и во многом спорных документов. Какие проекты были одобрены ЗакСом за 2025-й — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закон о КРТ

10 декабря ЗакС принял местный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), подразумевающий масштабное переселение из многоквартирных домов. Проект поправок к законам «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» был внесен в ноябре 2025 года в Заксобрание всеми шестью парламентскими фракциями. В документе говорится: если многоквартирный дом подпадает под действие программы КРТ жилой застройки, новое жилье должно выделяться в пределах этого или соседнего муниципального образования, и лишь при письменном согласии собственника квартиры — в другом районе. Оговаривается, что дома, в которых не проведено общее собрание собственников жилья, не включаются в программу КРТ.

Эпопея вокруг КРТ тянулась больше трех лет: закон был принят в 2022-м, но практически сразу заморожен из-за протестов жителей хрущевок: в начале СВО власти не хотели создавать лишние очаги напряжения в обществе, объясняли политологи. По новому документу переселенцам обещано жилье в пределах своих или соседних муниципальных образований. При этом в петербургскую программу реновации не будут включать дома, жители которых не провели на этот счет собрания собственников.

Запрет «наливаек»

28 мая ЗакС принял так называемый закон о «наливайках», который предполагает ограничение работы точек продажи алкоголя в МКД. Новые нормы начали действовать 1 сентября. В первую очередь новация четко прописывает, что именно может называться рестораном. Для этого заведение должно иметь отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 «квадратов», специально оборудованное пространство для приготовления пищи, а также отдельные туалеты для посетителей и сотрудников. Кроме того, в штате, помимо двух поваров, должны числиться еще как минимум трое работников. Также «ресторан» должен иметь договор на охрану и тревожную кнопку.

Владельцы баров активно выступали против принятого закона: под обращением с требованием изменить документ подписались более 16 тыс. человек. Впрочем, ответа из Смольного пока не последовало. По данным на 25 декабря, в официальный реестр ресторанов за почти четыре месяца включено 437 заведений.

Нарезка округов к выборам

10 декабря депутаты ЗакСа проголосовали за принятие проекта постановления новой схемы нарезки избирательных округов к выборам 2026 года. Как поясняли ранее в избирательной комиссии Санкт-Петербурга, изменения в нарезке округов связаны с неравномерным ростом городского населения. Согласно новой схеме, несколько традиционно протестных муниципалитетов будут «разорваны» между двумя-тремя округами. Значительно изменились избирательные округа в центре города. Так, муниципалитет Смольнинское разделили на три части, Лиговку-Ямскую — на две. Советы этих муниципалитетов были распущены в 2024-м из-за конфликта «Единой России» и оппозиции.

Претензии к новой схеме пока возникли только у «Яблока». В партии настаивают, что границы округов чертились в угоду кандидатам от ЕР, а оппозиционным политикам, которых знают на этих территориях, избраться станет сложнее. Кроме того, по мнению партийцев, один депутат едва ли сможет справиться сразу и с вопросами новых районов, и с проблемами исторического центра. Впрочем, остальные партии, представленные в ЗакСе, нарезку поддержали. Члены близкого к руководству города Экспертного клуба Петербурга тоже посчитали новую схему рациональной и согласились с избиркомом. Хотя даже там констатировали, что думать, как заменить привычных жителям кандидатов, придется в том числе и единороссам.

Бюджет Петербурга на 2026 год

25 ноября парламент принял проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. По расчетам городского правительства, доходы региона в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн. Цель Смольного, как не раз заявлял губернатор Александр Беглов, к 2030 году довести доходы до 2 трлн, а к 2035-му — до 3 трлн рублей. Ко второму чтению бюджета депутаты подали 33 поправки: 21 из них была одобрена и включена в итоговый проект бюджета. Так, например, единороссы предложили добавить 6,2 млрд на благоустройство и озеленение дворов; 1,5 млрд — ГБУ «Горжилобмен» на предоставление субсидий для улучшения жилищных условий очередников, не имеющих льгот. По инициативе ЛДПР 223,8 млн направят на капремонт детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», 227 млн — на капремонт подростковых и молодежных центров в 15 районах города.

Большинство средств были перераспределены из резервного фонда города: после одобрения поправок его объем сократился с 45 до 34 млрд рублей. За проект бюджета проголосовали 43 депутата, против высказалась фракция «Яблоко».

Новая стратегия развития Петербурга

10 декабря Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении обновленную версию Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Стратегия-2035 определяет будущее региона на ближайшие несколько лет. Ее начали реализовывать в 2019-м, периодически внося в документ правки в зависимости от обстоятельств. Последний раз документ изменяли в 2022 году. В конце августа 2025-го Смольный предложил обновление планов развития города до 2035 года. Прогноз у петербургского правительства на ближайшие 10 лет оказался достаточно пессимистичный. Рост экономики замедлится, безработица и бедность вырастут, несмотря на увеличение средней зарплаты, метростроение сбавит и так не впечатляющие темпы (до 2035-го в стратегии прописано 16 новых станций, а в Генплане лишь на ближайшие пять лет — 18, без учета «Театральной»).

Согласно последнему обновлению Стратегии-2035, власти рассчитывают нарастить доходы бюджета к концу этого срока минимум до 2,9 трлн рублей (в 2,2 раза по сравнению с 2024-м). Для этого город должен стабильно увеличивать темпы роста ВРП. Надеется Северная столица увидеть и рост объема инвестиций в основной капитал — до 3,9 трлн рублей (в 2,6 раза в сравнении с 2024-м). ЗакС добавил в документ 14 поправок: строительство зоопарка, образовательных объектов, развития физкультурно-спортивных клубов, сферы инноваций и производства лекарств. Две поправки, предложенные фракцией «Яблоко», были отклонены. Одна касалась упоминания категорий населения, которым призваны помогать меры социальной поддержки: граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан без определенного места жительства. В другой непринятой поправке депутаты предлагали исключить пункт о создании проектов комплексного развития территорий.

Ужесточение содержания собак

В конце ноября депутаты приняли городской закон, ужесточающий правила выгула и содержания домашних питомцев. Всех четвероногих выше 40 см в холке начали считать потенциально опасными, а за их нахождение на улице без поводка и намордника хозяевам грозит штраф на сумму до 5 тыс. рублей. Рассмотрение резонансного законопроекта длилось год, его сопровождали бурные обсуждения. Большинство предложений в интересах собачников в итоге не одобрили.

По словам авторов законопроекта, он направлен на усиление общественной безопасности и повышение уровня ответственности владельцев домашних животных. Еще во время первого чтения законопроекта депутаты и петербуржцы задавали вопрос: а любая ли собака выше 40 см действительно потенциально опасна и должна гулять в наморднике? Пролоббировать сомнения на этот счет, впрочем, не удалось. Законом также предусмотрен запрет на самовыгул. Оставлять собаку одну на улице без присмотра хозяина будет нельзя в любом случае. Содержание собаки на частном участке также ограничено. Владелец питомца должен огородить участок, чтобы собака не могла с него сбежать. Под штрафы не попадают незрячие при их сопровождении собаками-проводниками.

Эксперты указывают, что из-за отсутствия регистрации и системы учета домашних животных неясно, сколько именно собак живет в городе. По оценкам парламентариев, их в Петербурге около 300 тысяч. Говоря о том, что официального учета сейчас в регионе нет, все фракции ранее единогласно сошлись во мнении, что в законопроекте нет главного — статьи об обязательном чипировании и регистрации четвероногих. Этой инициативой занимаются уже на федеральном уровне.

Закон о резервировании рабочих мест для ветеранов СВО

15 декабря парламент окончательно утвердил законопроект о помощи в трудоустройстве участникам специальной военной операции. Речь идет о тех, кто заключил контракт с организациями — добровольческими формированиями, «содействующими выполнению задач» российской армии. Председатель Заксобрания Александр Бельский заявлял, что будет справедливо распространить эти преференции и на ветеранов добровольческих формирований: «Например, на петербуржцев, которые служат в "Эспаньоле" — разведывательно-диверсионной бригаде, полностью сформированной из футбольных фанатов».

Количество мест, необходимых для участников СВО, точно не определено. Однако, по словам Константина Чебыкина, потребуется приблизительно 20 тыс. рабочих мест. Кроме того, по данным депутата, 7,8 тыс. мест сохранены за петербуржцами, ушедшими в зону военной операции. Ранее парламент уже принимал закон о резервировании рабочих мест для мобилизованных и контрактников Вооруженных сил РФ.

Фиксированный тариф на электрички

В ноябре ЗакС принял в итоговом чтении поправки к городскому закону «О разграничении полномочий органов государственной власти в сфере железнодорожного транспорта», позволяющие ввести фиксированный тариф на проезд в пригородных электричках. В парламенте пояснили, что изменения позволяют субсидировать городской пригородный пассажирский транспорт, выделяя деньги перевозчику АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

В пояснительной записке расписаны два варианта тарифов на 2026 год: 60 рублей (равно проезду в метро по единому билету.— «Ъ Северо-Запад»), если правительство выделит СЗППК 794 млн рублей, и 69 рублей, если субсидии выделены не будут. По мнению автора поправок Алексея Цивилева, они помогут интегрировать в транспортную систему города электрички — создать сеть так называемого наземного метро, благодаря чему повысится транспортная мобильность граждан, живущих далеко от центра, и снизить нагрузку на автобусы и метро.

Наказание за склонение к аборту

Летом, 4 июня, большинство депутатов проголосовало за поправки к законопроекту о штрафах за склонение к аборту. В документе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности. За это предполагаются штрафы — от 3 до 5 тыс. рублей для обычных граждан, от 10 до 20 тыс. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей для юрлиц. Как следует из пояснительной записки к проекту, инициатива направлена на укрепление института семьи и материнства, на улучшение демографической ситуации в стране.

На фоне внесения проекта в ЗакС весной стало известно, что из-за роста числа абортов в женские консультации в Петербурге придут с проверкой. По словам уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой, лишь 7% таких процедур были проведены по медицинским показаниям, а не по личному желанию.

Запрет электровелосипедов

2 апреля ЗакС согласовал обращение к министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила дорожного движения для пользователей электровелосипедов. Петербургские депутаты настаивали на полном запрете передвижения на таком двухколесном транспорте по тротуарам. Инициатива, как заявляют авторы документа, в первую очередь направлена на сотрудников служб доставки. Депутаты предлагают внести в ПДД новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед». Согласно предложению парламентариев, электровелосипед — «транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса» и «приводится в движение мускульной энергией при помощи педалей или рукояток и электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт». Передвигаться по тротуару пользователи электротранспорта могут только в случае, если они сопровождают велосипедиста до 14 лет или перевозят ребенка до семи лет в специальном кресле.

Инициатива была поддержана единогласно, но застряла, когда ушла «выше». Руководство Минтранса сменилось из-за гибели Романа Старовойта.

Полина Пучкова