Реновация по-питерски

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло местный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), подразумевающий масштабное переселение многоквартирных домов. Первая версия документа была принята в 2022 году и спровоцировала судебные иски от жителей питерских хрущевок. В итоге закон был заморожен по решению губернатора Александра Беглова. По новому документу переселенцам обещано жилье в пределах своих или соседних муниципальных образований. При этом в питерскую программу реновации не будут включать дома, жители которых не провели собрания собственников на этот счет.

Проект поправок к законам «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» был внесен в ноябре 2025 года в городское заксобрание всеми шестью парламентскими фракциями. В документе говорится: если многоквартирный дом подпадает под действие программы КРТ жилой застройки, новое жилье должно выделяться в пределах этого или соседнего муниципального образования, и лишь при письменном согласии собственника квартиры — в другом районе. Оговаривается, что дома, в которых не проведено общее собрание собственников жилья, не включаются в программу КРТ. Накануне Александр Беглов напомнил, что дома смогут попасть в программу, если за это на собрании высказались две трети собственников квартир. 10 декабря закон принят парламентом и отправлен на подписание губернатору; он должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Первая версия документа, прозванного местным «законом о реновации», была принята парламентом летом 2022 года по инициативе Александра Беглова. Документ предполагал расселение типовых панельных домов, в первую очередь хрущевок, построенных в 1957–1970 годах. Взамен жилец мог получить квартиру (но где именно, не оговаривалось) или денежную компенсацию. В таком виде документ был принят и вызвал протест жителей. Депутаты заксобрания создали общественный штаб для переселенцев, а осенью 2022 года по инициативе Александра Беглова действие закона было заморожено.

Параллельно питерский парламент вступил в диалог с Госдумой с целью корректировки федерального закона о КРТ. Без этого, утверждали местные депутаты, было невозможно изменить условия петербургского. 570 жителей Санкт-Петербурга опротестовали местный закон через суд: иск дошел до Верховного суда РФ, который в 2023 году поддержал позицию губернатора. Господин Беглов просил прекратить судопроизводство, так как действие закона заморожено и, следовательно, права жителей он не нарушает. В июне 2025 года президент Владимир Путин подписал ранее принятые Госдумой поправки к федеральному закону о КРТ. Документ разрешил властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя самим решать, куда расселять жильцов домов по программам КРТ, а также определять, включать ли дома «молчунов» в эти программы принудительно.

10 декабря спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что с принятием нового закона парламент «выполнил обязательства перед избирателями»: «Учтены интересы жителей и необходимость развития городской среды. Людям не стоит беспокоиться — без их желания никто не сможет включить дом в программу КРТ». Территории и застройщики по плану развития в городе пока не определены, сказал депутат заксобрания Денис Четырбок (ЕР).

Согласно статье 32.1 Жилищного кодекса РФ, власти Санкт-Петербурга могут принять нормативный акт о предоставлении переселенцам равнозначной квартиры, с той же жилплощадью и числом комнат, отмечает управляющий партнер юридической компании 4R Group Михаил Бойцов. Такого документа еще не принято, хотя его принятия добивались противники поправок. «Остается денежное возмещение и предоставление помещения с зачетом стоимости старого. Могут возникнуть ситуации, когда цена нового будет превышать стоимость расселяемого помещения. Тогда возможно оспаривание оценки через суд, если стоимость старого жилья кажется заниженной»,— говорит Михаил Бойцов. Господин Четырбок сказал, что норма о «равнозначности» обсуждалась ранее, но нормативы строительства хрущевок в 1960-х годах не соответствует современным: «Обеспечить такое же количество комнат на такое же количество квадратных метров невозможно».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург