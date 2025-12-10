ЗакС Петербурга утвердил обновленную Стратегию социально-экономического развития

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении обновленную версию Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Такое решение парламент принял 10 декабря.

В нее вошли 14 поправок, предложенных депутатским. Они направлены на строительство нового зоопарка, образовательных объектов, а также развитие физкультурно-спортивных клубов, сферы инноваций и производства лекарственных препаратов.

Две поправки, предложенные фракцией «Яблоко» были отклонены. Одна из касалась упоминания категорий населения, которым призваны помогать меры социальной поддержки — граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и граждан без определенного места жительства. В другой не принятой поправке депутаты предлагали исключить пункт о создании проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года определяет будущее региона на ближайшие несколько лет. Ее начали реализовывать в 2019 году, периодически внося в документ правки в зависимости от обстоятельств. Последний раз документ изменили в 2022 году.

В конце августа 2025 года Смольный предложил обновление планов развития города до 2035 года. Прогноз у петербургского правительства на ближайшие десять лет оказался достаточно пессимистичный. Рост экономики замедлится, безработица и бедность вырастут, несмотря на увеличение средней зарплаты, метростроение сбавит и так не впечатляющие темпы.

Подробнее о новой редакции документа — в материале «Ъ Северо-Запад» «Урезанные амбиции представили депутатам».

Артемий Чулков